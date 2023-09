REWE Markt GmbH

"Einfach Mehrweg" erhält ECR Sustainability Excellence Award

Mehrwegbehälter-Konzept von REWE, SYKELL und Interzero hat Potenzial für Branchenstandard

Köln (ots)

Die gemeinsam von REWE, SYKELL und Interzero entwickelte und eingeführte Mehrwegalternative für Einwegverpackungen, "Einfach Mehrweg", ist mit dem "ECR Sustainability Award 2023" ausgezeichnet worden. Der Preis ehrt die unternehmensübergreifende Kooperation für den Vorbild-Charakter, die das Projekt für die Optimierung der Wertschöpfungskette und die Steigerung des Kundennutzens hat. Die Verleihung fand am Dienstag (12.09.) im feierlichen Rahmen im Zoo Gesellschaftshaus in Frankfurt a.M. statt. Veranstalter des Traditionswettbewerbs ist die GS1 Germany, Köln.

Die Besonderheiten: "Einfach Mehrweg" ist ein offenes, pfandbasiertes Mehrwegsystem, an dem jedes Unternehmen mit To-Go-Angebot im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie partizipieren kann - unabhängig von seiner Größe. Form und Gestaltung der verschiedenen "Einfach Mehrweg"-Schalen und -Becher ermöglichen flexible und vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie die Rückgabe an den Leergutautomaten von einer der mehr als 5.000 Akzeptanzstellen - einschließlich Pfandclearing. Mit seinen gut rund 3.700 Märkten in Deutschland ermöglicht allein REWE allen Kund:innen eine Rückgabemöglichkeit in ihrer Nähe, unabhängig davon, wo der Mehrwegbehälter entliehen wurde.

Und die Reinigung der Behälter übernimmt eine industrielle Spülanlage, wodurch höchste Hygiene im Sinne des Verbraucherschutzes gewährleistet wird. Für die Nutzer:innen ist die Handhabung extra niederschwellig, weil keine App, kein Kundenkonto und somit keine Registrierung und Preisgabe persönlicher Daten zur Ausleihe nötig sind.

"Wir freuen uns sehr, dass das Konzept von 'Einfach Mehrweg' die Jury überzeugt hat", sagt Peter Maly, im REWE Group-Vorstand für die REWE-Märkte verantwortlich. "'Einfach Mehrweg' ist einfach für unsere Kundinnen und Kunden. Die Lösung ist praktikabel für unsere Märkte sowie effizient für alle Partnerunternehmen und die Logistik. 'Einfach Mehrweg' hat das Potenzial, einen Branchenstandard zu setzen. Dieser Ansatz, unser Nachhaltigkeitsengagement durch einen Multiplikatoreneffekt zu mehr Wirkung zu verhelfen, ist uns wichtig. Denn er ist gut für die Umwelt und für mehr Mehrweg in der Zukunft." Im Juni zeichnete bereits Bundesumweltministerin Steffi Lemke das nachhaltige und ganzheitliche Mehrwegsystem mit dem Umweltzeichen der Bundesregierung "Blauer Engel" aus.

Im Zuge seiner Verpackungsreduktionsstrategie hat REWE die Behälter und Getränkebecher von "Einfach Mehrweg" bundesweit eingeführt. Diese stehen seit Jahresbeginn für alle Angebote zum Außer-Haus-Verzehr zur Verfügung, bei denen bisher allein Einwegverpackungen zum Einsatz kommen. Das sind die Truhen und Theken für Salate, Antipasti, Fresh Cut, Heißgerichte und Kaffeespezialitäten, aber auch die für Fleisch, Wurst und Käse. Zudem entscheiden sich auch immer mehr Konzessionäre im Markt für "Einfach Mehrweg".

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 28,4 Mrd. Euro (2022), bundesweit mehr als 160.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 384.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

