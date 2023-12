3sat

"WissenHoch2" in 3sat über das Sammeln, Bewahren – und Verzichten

Was brauchen künftige Generationen und was kann weg? In der 3sat-Dokumentation "Vom Sammeln, Speichern und Bewahren" am Donnerstag, 14. Dezember 2023, 20.15 Uhr, betrachtet Julia Waldmann das Thema von vielen verschiedenen Seiten. Im Anschluss um 21.00 Uhr folgt die Gesprächssendung "scobel – Verzicht" mit Gert Scobel.

Ob Bücher, Blut oder Sauerteig: Menschen erhalten gern, was sie erlangt oder geschaffen haben. Wie aber kann man die Flut von Wissen, Daten und Dingen für nachfolgende Generationen bewahren? Karl de Smedt ist der einzige Sauerteigbibliothekar der Welt. Im belgischen St. Vith hütet er 144 Sauerteige aus aller Welt, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt bewahrt Exemplare von allen Büchern, Schallplatten und Medien auf, die seit 1913 in oder über Deutschland veröffentlicht wurden: 34 Millionen physische Medien stehen in den Regalen. Digitalisierung kann das Platzproblem lösen, aber Festplatten können unbrauchbar werden. Ein besonders vielversprechendes Speichermedium entwickelt Prof. Robert Grass von der ETH Zürich: den DNA-Speicher - extrem leistungsfähig, über 1000 Jahre haltbar und immer auslesbar. Die BioBank Dresden lagert Tumorproben, Blut, Urin und Liquor für die Forschung ein. In der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main werden Beweismittel von Straftaten aufbewahrt. So können Verbrechen mit modernen Techniken erneut analysiert und nach Jahrzehnten aufgeklärt werden.

Doch immer wieder stellt sich die Frage: Was sollte aufbewahrt werden – und was ist unnötiger Ballast?

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über die vielen Aspekte des Verzichts. Zu Gast sind die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin Prof. Maren Urner ("Mit dem Denken von Morgen die Probleme von Heute lösen"), der Schriftsteller und Dramaturg Prof. John von Düffel ("Das Wenige und das Wesentliche") sowie der Politologe, Ökonom und Leiter des Forschungszentrums für Nachhaltigkeit in Berlin Prof. Philipp Lepenies.

"WissenHoch2" – ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.

