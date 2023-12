3sat

"Sörensen fängt Feuer" gewinnt den 3satPublikumspreis 2023!

Mainz (ots)

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von 3sat haben entschieden: "Sörensen fängt Feuer" (Deutschland 2023; Regie: Bjarne Mädel; Buch: Sven Stricker; NDR) mit Bjarne Mädel und Katrin Wichmann in den Hauptrollen gewinnt den 3satPublikumspreis 2023 im Rahmen der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Baden-Baden".

Im Mittelpunkt des Films steht Kommissar Sörensen. Endgültig in die friesische Provinz gezogen, hat er mit sich selbst zu tun: Er leidet unter Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innerer Unruhe. Er will nichts mehr, als die Medikamente gegen seine Angststörung abzusetzen. Da überfährt er nachts auf der Landstraße beinahe eine junge, verstörte Frau: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als sie Sörensen endlich ihre Identität verrät, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen.

"Sörensen fängt Feuer" (NDR) setzte sich beim Voting gegen acht Fernsehfilme durch: "Gesicht der Erinnerung" (SWR/ORF), "Laufen" (ZDF), "Kalt" (WDR), "Nichts, was uns passiert" (WDR), "Der neue Freund" (SWR), "Zwischen uns die Nacht" (ZDF), "Blutholz" (ZDF/ARTE) und "Polizeiruf 110: Paranoia" (BR).

Der Gewinnerfilm und weitere Filme des Publikumspreises sind noch in der 3satMediathek unter https://www.3sat.de/film/3sat-publikumspreis zu sehen.

Weitere Gewinner bei der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Baden-Baden":

Fernsehfilmpreis 2023 der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: "Zwischen uns die Nacht" (ZDF), Regie & Buch: Abini Gold

Sonderpreis für herausragende darstellerische Leistungen: Ensemble "Sörensen fängt Feuer" (NDR), Regie: Bjarne Mädel; Buch: Sven Stricker

Sonderpreis für herausragende Regie: Dominik Graf für "Gesicht der Erinnerung" (SWR/ORF)

Filmpreis der Studierenden 2023: "Zwischen uns die Nacht" (ZDF), Regie & Buch: Abini Gold

Deutscher Serienpreis 2023: "Safe" (ZDF), Regie & Buch: Caroline Link

Serienpreis der Studierenden 2023: "Sam – ein Sachse" (Disney+), Regie:

Soleen Yusef (1 bis 4) & Sarah Blaßkiewitz (5 bis 7); Buch: Jörg Winger, Christoph "Chris" Silber, Tyron Ricketts, Soleen Yusef, Toks Körner, Malina Nwabuonwor, Carolin Würfel

MFG-Star 2023 für die beste Nachwuchs-Regiearbeit: Milena Aboyan für "Elaha" (SWR/ARTE);

Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik 2023: Marvin Miller für die Musik des Filmes "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" (ZDF, Provobis Film/Mia Film)

Ehrenpreis der Akademie der Darstellenden Künste: Schreibkombinat Kurt Klinke (Michael Proehl, Boris Dennulat, Michael Comtesse, Erol Yesilkaya, Stefanie Veith, Matthias Tuchmann)

Die "TeleVisionale" ist eine Veranstaltung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und des Gemeinschaftsprogramms 3sat.

