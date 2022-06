3satFestspielsommer und ARD Radiofestival starten in den Festivalsommer 2022 / Mit den schönsten Konzerten und Opern durch den Sommer

3sat

Mainz (ots)

Über 100 klassische Konzerte und Opern in Web, TV und Radio: Für sein Publikum bieten der 3satFestspielsommer und das ARD Radiofestival ein vielfältiges und hochkarätiges Musikangebot. Übertragen wird unter anderem von den Festspielen aus Bayreuth und Salzburg, vom MDR-Musiksommer, dem Schleswig-Holstein vom Rheingau Musik Festival. Den Auftakt macht der 3satFestspielsommer mit den Wiener Philharmonikern unter Andris Nelsons am 16. Juni 2022 beim Sommernachtskonzert Schönbrunn, bevor der MDR-Musiksommer mit der Stardirigentin Marie Jacquot am 9. Juli 2022 in Wernigerode das ARD Radiofestival eröffnet. 3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRF und ARD, zeigt von 16. Juni bis 17. September 2022 Opern- und Konzertübertragungen beim diesjährigen 3satFestspielsommer. Das ARD Radiofestival sendet von 9. Juli bis 16. September 2022 gemeinsam mit allen neun ARD-Kulturradios gut 100 Konzerte und Opern – knapp 25 davon live. Alle Konzerte und Opern gibt es im Anschluss in der ARD-Audiothek sowie ausgewählte Konzerte in der ARD Mediathek und in der 3satMediathek zum Abrufen. Präsentiert werden weitere Konzerte und Opern vom Musikfest Berlin, dem Kissinger Sommer, vom Bachfest Leipzig, von den Bregenzer Festspielen sowie Klassik am Odeonsplatz. Programm-Highlights beim ARD Radiofestival und dem 3satFestspielsommer Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne 2022 Saisonabschlusskonzert Musikalische Leitung: Kirill Petrenko Pianist: Daniil Trifonov 3sat: Samstag, 25. Juni 2022, 20.15 Uhr – Live Rheingau Musik Festival 2022 Eröffnungskonzert aus dem Kloster Eberbach, Juni 2022 Musikalische Leitung: Alain Altinoglu Mit dem MDR-Rundfunkchor und dem hr-Sinfonieorchester ARD Radiofestival: Donnerstag, 14. Juli 2022, 20.04 Uhr 3sat: Samstag, 9. Juli 2022, 20.15 Uhr – Erstausstrahlung Bayreuther Festspiele 2022: Götterdämmerung Musikalische Leitung: Pietari Inkinen Regie: Valentin Schwarz ARD Radiofestival: Freitag, 5. August 2022, 20.04 Uhr – Live/zeitversetzt 3sat: Samstag, 6. August 2022, 20.15 Uhr – Erstausstrahlung Leos Janáček – Kát'a Kabanová Oper aus der Salzburger Felsenreitschule, 2022 Mit den Wiener Philharmonikern und der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor 3sat: Samstag, 20. August 2022, 20.15 Uhr – Erstausstrahlung MDR-Musiksommer in Wernigerode Das MDR-Sinfonieorchester spielt unter der Leitung von Marie Jacquot ARD Radiofestival: Samstag, 9. Juli 2022, 20.04 Uhr – Live/zeitversetzt 3sat: Sonntag, 11. September 2022, 11.30 Uhr Last Night of the Proms 2022 ARD Radiofestival: Samstag, 10. September 2022, 20.04 Uhr – Live 3sat: Samstag, 17. September, 20.15 Uhr – Erstausstrahlung Alle Informationen, Termine und Konzertprogramme gebündelt unter ard-radiofestival.de sowie unter pressetreff.3sat.de Der 3satFestivalsommer im Überblick: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/showDossier/Special/grosse-klassikfestivals-im-3satfestspielsommer-von-juni-bis-september-2022 Pressekontakt ZDF/3sat: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer Pressekontakt ARD: MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse Fotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.de Twitter: https://twitter.com/ARD_Presse ARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presse 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

