3sat mit Doku zur "Revolution der Frauen über 50"

Themen wie Feminismus, #MeToo und Menstruation erfahren große mediale Aufmerksamkeit. Doch was ist mit der Menopause? In der Dokumentation "Sichtbar, stark und selbstbewusst – Die Revolution der Frauen über 50" von Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber am Mittwoch, 16. März 2022, 20.15 Uhr in 3sat, blicken Frauen auf ihr Leben und auf die Wechseljahre. 3sat zeigt die Doku anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 2022.

Die 85-jährige österreichische Künstlerin Margot Pilz verhandelt in ihren Werken Alter, Frausein und Schönheitskult. Teils humorvoll, aber auch schonungslos ehrlich blickt sie auf ihre Wechseljahre zurück. Darcey Steinke, US-amerikanische Schriftstellerin und Essayistin, untersucht, wie tief gesellschaftliche Vorurteile sitzen und warum die Menopause als Auszeichnung sehen werden sollte. Die englische Labour-Abgeordnete Carolyn Harris fordert: "Wir brauchen eine Menopause-Revolution!". Sie macht sich dafür stark, dass dieses Thema auch auf die politische Agenda kommt und findet immer mehr Mitstreiterinnen.

Fernsehmoderatorin Katja Burkard wurde gewarnt: "Das ruiniert deine Fernsehkarriere!" Doch ganz offen resümiert auch sie über Hormonersatztherapie, Beziehungskrisen und Gefühlsschwankungen. Dass manche Frauen das Klimakterium als Krankheit betrachten, ärgert Gerontologin und Krankenschwester Sonja Schiff: "Mein großes Ziel ist es, das Tabuthema Klimakterium endlich aufzubrechen und Frauen die Angst davor zu nehmen, deshalb bin ich Wechselberaterin geworden", erklärt sie. Die Journalistin Silke Burmester gründete mit weiteren Kolleginnen die Plattform "Palais F*luxx" für Frauen ab 47 Jahren. "Wenn schon die Gesellschaft nicht den Scheinwerfer auf uns richtet, machen wir es eben selbst", sagt sie. Langsam aber sicher ändert sich der Blick auf diese Lebensphase, und die Wechseljahre werden nicht nur als Zeit des Umbruchs, sondern auch als Chance gesehen. Wäre es nicht langsam an der Zeit für ein neues Frauenbild?

