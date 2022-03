3sat

3sat zeigt Schweizer Dokumentarfilm "Les Dames – Immer noch Frau" zum Internationalen Frauentag

Montag, 7. März 2022, 22.25 Uhr Deutsche Erstausstrahlung

Sie sind ledig, verwitwet oder geschieden: Mit großem Mut zu Offenheit geben fünf alleinstehende, ältere Frauen Einblicke in ihren Alltag und ihr Gefühlsleben. In dem Schweizer Dokumentarfilm "Les Dames – Immer noch Frau" (Schweiz 2018) von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond erzählen sie, wie sie Tag für Tag mit ihrer Einsamkeit ringen. 3sat zeigt den Film am Montag, 7. März 2022, 22.25 Uhr, im Rahmen des Programms zum Internationalen Frauentags, der am 8. März 2022 stattfindet. Der Film ist bereits in der 3satMediathek verfügbar und bleibt es nach Ausstrahlung noch einen Monat lang.

Fünf Protagonistinnen, alle älter als 60 Jahre, wollen sich mit dem Alleinsein nicht abfinden. Die eine füllt ihre Tage mit vielen Aktivitäten, die andere versucht sich nach dem Verlust ihres Ehemannes wieder zu fangen und andere finden in der Natur zu neuen Kräften. Männer in ihrem Alter sähen alt aus, Frauen würden viel besser altern, konstatiert Marion, eine der Frauen. Umso absurder, dass Männer immer auf der Suche nach wesentlich jüngeren Frauen seien. Frauen über 60 seien in den Augen der Männer unsichtbar, es sei denn, es handele sich um Sharon Stone, meint Noëlle. Sie fragt sich immer wieder, ob es genüge, nur Freundschaften zu haben und ohne sexuelle Erfüllung zu leben. Alle in einem Alter, in dem andere dem Gefühlsleben längst Adieu gesagt haben, wollen die Protagonistinnen des Films vor allem eines: weiterleben und das Leben genießen. Und die Liebe? Natürlich glauben sie alle nach wie vor an sie.

