3sat

Zu zweit um die Welt: 3sat zeigt Dokumentarfilm "Somewhere Else Together"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Montag, 20. Dezember 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Eine Geografin und ein Filmemacher entfliehen dem Alltag und reisen mit ihren Motorrädern von Alaska nach Feuerland. Nach zwei Jahren sind sie am Ziel und beschließen, über Afrika nach Europa zurückzukehren. Gemeinsam wollen sie herausfinden, was ein erfülltes Leben ausmacht und wie ihr zukünftiges Leben aussehen soll. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Somewhere Else Together" (Deutschland 2019) von Daniel Rintz am Montag, 20. Dezember 2021, um 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung.

Zwei Räder, eine Welt, kein Geld - so das Motto von Daniel Rintz' erstem Film "Somewhere Else Tomorrow". Auf seiner Weltreise trifft er schließlich Josephine - die Liebe seines Lebens. So geht das Abenteuer mit "Somewhere Else Together" weiter: "Josephine und ich wollten von Deadhorse, dem nördlichsten befahrbaren Punkt in Alaska, bis runter zur südlichsten Stadt der Welt Ushuaia in Argentinien fahren. Wir wussten nicht, wie und wo wir das Geld dafür verdienen würden. Und wir wussten auch nicht, wie viele Jahre das dauern würde, aber wir mussten das einfach machen." Zwei Jahre fahren sie durch Amerika. Eigentlich schon auf dem Rückweg, der sie über Afrika führt, verlangt ihnen die Etappe von Kapstadt nach Marokko noch einmal alles ab: Sie werden von wilden Elefanten angegriffen, erleiden einen Hitzschlag, kämpfen mit technischen Pannen mitten in einem Kriegsgebiet und erleben extreme Erschöpfung.

Die Reise mit mehr als 100.000 Kilometern und 43 Grenzübertritten dauerte drei Jahre, brachte viele unvergessliche Momente, unzählige Begegnungen und fantastische Landschaftseindrücke, die bildgewaltig in Szene gesetzt sind.

3sat zeigt den Dokumentarfilm "Somewhere Else Together" im Rahmen des diesjährigen "Dokumentarfilmherbst in 3sat": Bis zum 20. Dezember 2021 präsentiert 3sat über 20 Dokumentarfilme.

Das Programm zum "Dokumentarfilmherbst in 3sat" im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/showDossier/Special/dokumentarfilmherbst-in-3sat/

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarischerherbst

Weitere Filme finden Sie in der 3satMediathek unter #DOKFILMHERBST.

3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell