Sky Deutschland

Diese für den Primetime Emmy Award 2021 nominierten Serien laufen bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Allein 18 Nominierungen für "Lovecraft Country" - 16 Nominierungen für "Mare of Easttown" - 1 Nominierung für das Sky Original "Gangs of London" - Preisverleihung in der Nacht vom 19. auf den 20. September live auf TNT Serie

Der Nominierungen für die Primetime Emmy Awards wurden gestern am späten Nachmittag in Los Angeles bekannt gegeben. Unter den mehrfach nominierten Serien sind unter anderem "Lovecraft Country" Mit 18 Nominierungen, "Mare of Easttown" mit 16 Nominierungen sowie "I May Destroy You" mit 9 Nominierungen. Das Sky Original "Gangs of London" wurde mit einer Nominierung für die beste Stunt-Koordination bedacht. Alle Serien sind derzeit bei Sky zu sehen. TNT Serie überträgt die 73. Emmy® Awards in der Nacht von Sonntag, 19., auf Montag, 20. September, exklusiv im deutschsprachigen Raum. Ab 1 Uhr zeigt TNT Serie die Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich, die Gala beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit. Die vollständige Zeremonie wird zudem am Montag, 20. September um 20.15 Uhr wiederholt. Moderiert wird die Show von Cedric The Entertainer.

Die nominierten Serien auf Sky im Überblick:

"Lovecraft Country", voraussichtlich ab 13.9.2021 auf Sky Serien & Shows

18 Nominierungen

- Beste Dramaserie

- Jonathan Majors als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie

- Journee Smollett als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie

- Michael K. Williams als beste Nebendarsteller einer Dramaserie

- Aunjanue Ellis als beste Nebendarstellerin einer Dramaserie

- Courtney B. Vance als bester Gastdarsteller einer Dramaserie

- Misha Green, bestes Drehbuch

- Bestes Casting

- Beste Kamera (Single Camera Serie)

- Beste Sci-Fi-/Fantasykostüme

- Bestes Prosthetic Make-up

- Bestes Main Title Design

- Beste Musik

- Beste Music Supervision

- Bester Sound-Mix

- Bester Tnschnitt

- Beste Visual Effects

- Beste Stunt-Koordination

"Mare of Easttown", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

16 Nominierungen:

- Beste Miniserie

- Kate Winslet als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie

- Evan Peters als bester Nebendarsteller einer Miniserie

- Julianne Nicholson als beste Nebendarstellerin einer Miniserie

- Jean Smart als beste Nebendarstellerin einer Miniserie

- Greg Zobel, beste Regie

- Brad Ingelsby, bestes Drehbuch

- Bestes Produktionsdesign

- Bestes Casting

- Beste Kamera

- Beste zeitgenössische Kostüme

- Bestes zeitgenössisches Hairstyling

- Bestes zeitgenössisches Make-up (non-prosthetic)

- Bester Schnitt (Single Camera) für die Episode "Fathers"

- Bester Schnitt (Single Camera) für die Episode "Miss Lady Hawk Herself"

- Bester Sound-Mix

"I May Destroy You", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

9 Nominierungen:

- Beste Miniserie

- Michaela Cole als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie

- Papaa Essiedu als bester Nebendarsteller einer Miniserie

- Sam Miller, beste Regie für Episode "Ego Death"

- Sam Miller, beste Regie für Episode "Eyes, Eyes, Eyes, Eyes"

- Michaela Cole, bestes Drehbuch

- Bestes Casting

- Beste zeitgenössische Kostüme

- Beste Music Supervision

"Gangs of London", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Beste Stunt-Koordination

"Perry Mason", ab 19.7.2021 auf Sky Atlantic

4 Nominierungen:

- Matthew Rhys als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie

- John Lithgow als bester Nebendarsteller einer Dramaserie

- Bestes Produktionsdesign

- Beste Kamera (Single Camera Serie)

"Zoey's Extraordinary Playlist", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

5 Nominierungen

- Bernadette Peters als bester Gast-Star

- Beste Musik-Regie

- Beste Musik und Lyrics

- Beste Choreographie einer Serie

- Beste Choreographie einer Serie

"The Undoing", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

2 Nominierungen:

- Hugh Grant als bester Hauptdarstellerin einer Miniserie

- Bestes Produktionsdesign

"Euphoria", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

3 Nominierungen:

- Beste Kamera (Single Camera Serie)

- Beste zeitgenössische Kostüme

- Bestes zeitgenössisches Make-up (non-prosthetic)

"Oslo", voraussichtlich in Q3 auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf

2 Nominierungen:

- Bester TV Movie

- Beste Musik

"In Treatment", ab 27. Juli auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Uzo Aduba als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie

"The Good Lord Bird", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Bestes Main Title Design

"The Nevers", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Beste Visual Effects

"Warrior", derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

- Beste Stunt-Koordination

"Shameless", derzeit auf Sky Ticket über Sky Q auf Abruf

1 Nominierungen:

- William H. Macy als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie

"Friends: The Reunion", ab 17.8.202a auf Sky One sowie derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

4 Nominierungen:

- Beste Regie eines Specials

- Bestes Produktionsdesign

- Bestes Variety Special

- Bestes Licht-Design/Licht-Regie

"Tina", voraussichtlich Q1/2022 bei Sky

3 Nominierungen:

- Beste Dokumentation

- Beste Regie einer Dokumentation

- Bester Sound-Mix

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld", "Mare of Easttown" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell