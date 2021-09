3sat

3sat-Magazin "makro" zum Wirtschaftsstandort "Hamburger Hafen"

Dienstag, 21. September 2021, 22.30 Uhr Erstausstrahlung Knapp 90 Prozent des Warenverkehrs erfolgen über den Seeweg. Bisher gehörte Hamburg zu den handelsstärksten Häfen der Welt. Doch der internationale Wettbewerb wird immer härter. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragt in seiner Ausgabe zum Hamburger Hafen am Dienstag, 21. September 2021, um 22.30 Uhr: Wie macht sich Hamburg fit für die Zukunft? Der größte deutsche Seehafen ist bisher einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Allerdings verliert er Marktanteile unter anderem an Rotterdam und Antwerpen. Sind die Terminals im Hamburger Hafen noch modern genug, um dem Wettbewerb standzuhalten? Auch China ist auf Expansionskurs: Peking baut die Häfen im eigenen Land aus und übernimmt auch Anteile an europäischen Hafenbetreibern. Was hat Hamburg entgegenzusetzen, und was sagt die Stellung Hamburgs aus über den Standort Deutschland und seine Rolle in der Globalisierung? Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

