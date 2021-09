3sat

3sat-Magazin "Kulturzeit" macht Kultur-TÜV der Parteiprogramme

ab Freitag, 17. September 2021, 19.20 Uhr Welchen Stellenwert hat die Kultur für die Parteien, und wie wollen sie sie fördern? Eine Woche vor der Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag, 26. September 2021, checkt das werktägliche 3sat-Magazin "Kulturzeit" in zweiminütigen Clips die Kulturprogramme aller im Bundestag vertretenen Parteien: ein Kultur-TÜV für eine Branche in der Krise. Zu sehen in 3sat von Freitag, 17., bis Freitag, 24. September 2021, jeweils ab 19.20 Uhr in 3sat. Die Kultur ist einer der großen Verlierer der Pandemie. Kultureinrichtungen mussten als erste schließen und durften erst als letzte wieder öffnen. Umso wichtiger ist es, welche Antworten die im Bundestag vertretenen Parteien auf diese Krise geben: Wie wollen CDU/CSU, Grüne, SPD, FDP, Linke und AfD die Kultur fördern? Welche Maßnahmen sind geplant, um Künstlern in existentieller Not zu helfen, und was macht Kultur überhaupt aus? Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

