3sat zeigt österreichische Komödie "Drei Eier im Glas"

Mit Christoph Grissemann, Heinz Strunk und Dirk Stermann

Sonntag, 6. Juni 2021, um 21.50 Uhr Deutsche Erstausstrahlung

Drei Männer in der Midlife-Crisis schließen Freundschaft in einem Saxofonkurs. Ihr berufliches wie privates Scheitern führt sie in eine Wohngemeinschaft, nicht ganz ohne Komplikationen. Doch ein unerwarteter Tod bringt schließlich eine überraschende Wende in ihr Leben. 3sat zeigt die Komödie "Drei Eier im Glas" (Österreich 2015) von Antonin Svoboda (Drehbuch: Antonin Svoboda, Dirk Stermann, Christoph Grissemann und Heinz Strunk) am Sonntag, 6. Juni 2021, um 21.50 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung. Der Film steht ab Sendedatum 30 Tage lang in der 3satMediathek zur Verfügung.

Barney Schweinheimer (Dirk Stermann) hat schon deutlich bessere Zeiten gesehen: Einst als Model international begehrt, dreht er nun Treppenlift-Spots. Sein einziges Hab und Gut nach 25-jähriger Karriere sind ein flohmarktreifer Koffer und ein Saxofon. Als er letzteres versetzen will, landet er in der angestaubten Musikalienhandlung des ebenso traurigen wie trunksüchtigen Michael Kiesel (Heinz Strunk). Kiesel, selbst begnadeter Saxofonist, steht unter der Fuchtel seines Vaters, eines grundgemeinen Pflegefalls. Er ist in sehnsüchtiger, aber unerfüllter Liebe zu Heidrun Fröhlich (Ursula Strauss) entbrannt. Bei ihm kann man einen "Saxofonkurs für Singles" belegen, was Barney mit anderen einsamen Herren denn auch prompt tut.

Dragan Kuhl (Christoph Grissemann) spielt in seiner Freizeit einsam in den Fluchten seiner riesigen Villa Pingpong. Der Sohn der berüchtigten Ribiselmörderin (Ingrid Burkhard), die einst den Gatten samt seinen Liebhabern meuchelte, betreibt ein Reisebüro, das bizarrste Urlaubsträume auf den Spuren von Tod und Zerstörung wahrmacht. Als die drei in Dragans Villa bei Schnaps und Zwieback in einer schrulligen Frühaufsteher-Wohngemeinschaft für gestrandete Existenzen enden, nimmt ihr Leben doch noch eine überraschende Wendung.

