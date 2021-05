3sat

Neuer Titel für die 3sat-Reihe "Besonders normal"

Unter "Einfach Mensch!" präsentiert 3sat die Doku "Corona - Inklusion in der Krise"

Freitag, 4. Juni 2021, 11.30 Uhr

"Einfach Mensch!" lautet ab Juni 2021 die 3sat-Reihe, welche bisher unter dem Namen "Besonders normal" bekannt war. Einmal im Monat thematisiert die Reihe den Alltag und die Probleme von Menschen mit Behinderung oder sozial Benachteiligten. Ob mit oder ohne Einschränkung: Alle Menschen sind zuallererst "Einfach Mensch!" und haben denselben Anspruch auf Teilhabe am gemeinsamen Leben. Am Freitag, 4. Juni 2021, 11.30 Uhr, zeigt 3sat aus der Reihe "Einfach Mensch!" die Doku "Corona - Inklusion in der Krise" von Corinna Wirth.

Die Coronapandemie hat Deutschland seit mehr als einem Jahr im Griff. Vor allem die Lockdowns stellen Menschen mit Behinderung immer wieder vor große Probleme. Gefürchtete Isolation, ein Mindestmaß an Pflege, aber auch die fehlende Priorisierung in der Impfreihenfolge zehren an den Kräften der Betroffenen. Viele Menschen mit Behinderung, die in stationären Wohnformen untergebracht sind, müssen seit über einem Jahr mit scharfen Einschränkungen ihrer Grundrechte leben. Der psychische Druck ist groß, und viele Betroffene sehen die Inklusionsbestrebungen der jüngeren Vergangenheit in Gefahr. Wie können die inklusiven Strukturen bewahrt und vielleicht sogar gestärkt werden? Was müssen Politik und Gesellschaft aus diesen Erfahrungen lernen? Welche Lehren lassen sich aus der Coronakrise ziehen?

