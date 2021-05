3sat

"Leipzig liest extra": "Unter Büchern" und "Das Blaue Sofa" in 3sat

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 29. Mai, und Sonntag, 30. Mai 2021 Erstausstrahlungen

Die Leipziger Buchmesse musste - wie so viele andere kulturelle Veranstaltungen - pandemiebedingt abgesagt werden. Mit einer Sonderausgabe des Lesefests "Leipzig liest" meldet sich die Buchmesse Leipzig zurück: Etwa 300 Veranstaltungen sind rund um Literatur und Buchszene geplant. Auch "Das Blaue Sofa" ist bei "Leipzig liest extra" dabei. 3sat zeigt am Sonntag, 30. Mai 2021, 11.20 Uhr, eine 90-minütige Zusammenfassung der interessantesten Gespräche, im ZDF ist ab 0.35 Uhr "Die lange Nacht des Blauen Sofas" (180 Minuten) zu sehen. Bereits am Samstag, 29. Mai 2021, 22.00 Uhr, zeigt 3sat die Literatursendung "Unter Büchern" mit Kritikerin Katrin Schumacher.

Im Literaturfrühling 2021 ist ein Thema präsent wie noch nie: die Literatur derer, die einen deutschen Pass haben, aber Familien mit migrantischer Biografie. Die deutsche Gesellschaft hat sich durch die Migration verändert. Immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte nehmen für sich in Anspruch, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes diesen Wandel mitzugestalten. Was bedeutet "post-migrantisches Erzählen"? In der ARD/MDR-Sendung "Unter Bücher" beschäftigt sich am Samstag, 29. Mai 2021, 22.00 Uhr, die Literaturkritikerin Katrin Schumacher mit dem Thema.

Bei der Sonderausgabe des Lesefests "Leipzig liest" ist auch "Das Blaue Sofa", das Autorensofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat, vor Ort. In der Kongresshalle am Zoo Leipzig finden täglich Lesungen und Gespräche mit Autorinnen und Autoren statt. Gäste auf dem "Blauen Sofa" sind unter anderen Sophie Passmann, Thea Dorn, Wolfgang Schäuble, Bénédicte Savoy und Alexander Osang. 3sat zeigt am Sonntag, 30. Mai 2021, 11.20 Uhr, eine 90-minütige Zusammenfassung der interessantesten Gespräche. Im ZDF ist ab 0.35 Uhr "Die lange Nacht des Blauen Sofas" (180 Minuten) zu sehen.

Alle Literaturgespräche auf dem "Blauen Sofa" sind in voller Länge unter www.3sat.de/buchmesse abrufbar - oder im Livestream von Donnerstag, 27., bis Samstag, 29. Mai 2021, von 15.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag, 30. Mai 2021, von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu verfolgen. Unter www.3sat.de/buchmesse ist auch ein Link auf den Live-Stream des ARD-Forums von "Leipzig liest extra" zu finden. 3sat ist auch dort mit Literaturgesprächen vertreten.

Opern, Konzerte, Tanz, Theater und Literatur sind in der 3satMediathek unter 3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Socia-Media-Kanälen mit dem Hashtag #wirlebenkultur zu finden.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/pressefotos/

Mehr Information zum 3sat-Programm unter https://pressetreff.3sat.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell