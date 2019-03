3sat

3sat-Magazin "makro" über die Probleme mit dem schnellen Mobilfunk

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Freitag, 15. März 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung

Autonomes Fahren, Hightech-Landwirtschaft und eine Automatisierung in großen Industriebetrieben - das verspricht man sich von der neuen 5G-Mobilfunktechnik, bei der die Datengeschwindigkeit hundertmal höher ist als mit 4G. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" berichtet in der Sendung "Mobilfunk - Kein 5G für alle" am Freitag, 15. März 2019, 21.00 Uhr (Erstausstrahlung), über die Schwierigkeiten, das 5G-Netz flächendeckend in Deutschland auszubauen.

Die Bundesnetzagentur will in diesem Frühjahr die neuen 5G-Frequenzen versteigern. Für die Flächenversorgung verlangt die Netzagentur, dass in jedem Bundesland 98 Prozent aller Haushalte bis Ende 2022 mit dem neuen Standard erreicht werden. Doch die Bundes-regierung ist sich noch nicht einig, ob 5G in naher Zukunft flächendeckend ausgebaut werden soll.

Die "makro"-Autoren zeigen, dass für eine vollständige Abdeckung Deutschlands bis zu 800.000 Funkmasten notwendig wären. Gegenwärtig betreiben die großen Anbieter Telekom, Vodafone und O2 rund 30.000 Masten. Die Autoren vergleichen europaweit die Schnelligkeit der Netze: Deutschland liege weit abgeschlagen auf Platz 32 von 36 Staaten. Zudem koste Mobilfunk im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland relativ viel. Die LTE-Tarife (4G) seien im Vergleich zu anderen Staaten besonders teuer.

Es moderiert live Eva Schmidt.

Mehr Information zur Sendung "makro: Mobilfunk - Kein 5G für alle": https://ly.zdf.de/BHL/

Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos von 3sat-Moderatorin Eva Schmidt sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell