Levit spielt Brahms: 3sat zeigt Konzert unter Leitung von Jukka-Pekka Saraste

Samstag, 9. März 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Igor Levit gilt als großes Talent unter den jüngeren Pianisten. Mit dem WDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Jukka-Pekka Saraste spielt der in Deutschland ausgebildete Russe das Klavierkonzert Nr. 1 von Johannes Brahms und die Tondichtung "Pelleas und Melisande" von Arnold Schönberg. 3sat zeigt das Konzert "Levit spielt Brahms" aus der Kölner Philharmonie vom September 2018 am Samstag, 9. März 2019, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.

Das Konzert bildete den Auftakt der letzten Saison des WDR Sinfonieorchesters mit seinem derzeitigen Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste. Entsprechend wurden dafür besondere Glanzlicher der achtjährigen "Ära Saraste" ausgewählt. Für den Finnen sind Johannes Brahms und dessen großer Verehrer Arnold Schönberg Meilensteine seiner Arbeit mit dem WDR Sinfonieorchester.

Zu hören sind zwei Stücke, die bei ihrer Erstaufführung für Furore sorgten. Als der 25-jährige Brahms bei der Uraufführung seiner Sonate am Königlichen Hoftheater in Hannover als Solist am Flügel saß, wurde das Konzert in Gänze verrissen. Die Aufregung des Publikums scheint aus heutiger Sicht nur noch schwer nachvollziehbar. Gleichwohl ist sie bis heute eine Herausforderung für Orchester und Klavier, die hier "als gleichwertige Partner" aufeinandertreffen, wie Igor Levit sagt. Ähnlich kritisch reagierte das Publikum seinerzeit auf Arnold Schönbergs spätromantische Tondichtung "Pelleas und Melisande". Sie fußt auf Maurice Maeterlincks Drama "Pelléas et Mélisande" von 1893. 1905 führte Schönberg seine sinfonische Dichtung erstmals im Wiener Musikverein auf. Der Komponist erinnerte sich später: "Einer der Kritiker schlug vor, mich in eine Irrenanstalt zu stecken und Notenpapier außerhalb meiner Reichweite aufzubewahren."

