3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" über den Wandel im Alpentourismus

Freitag, 22. Februar 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung

Jedes Jahr fahren in der Wintersaison 48 Millionen Skitouristen in die Alpen. Doch die Klimaerwärmung macht das Geschäft mit den Winterurlaubern in den Alpen unsicher. Die Skiorte kämpfen mit ganz unterschiedlichen Strategien um Touristen. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" zeigt am Freitag, 22. Februar 2019, um 21.00 Uhr die Sendung "Alpentourismus - Zwischen Umweltschutz und Mega-Events" in Erstausstrahlung. Es moderiert Eva Schmidt.

Der Alpentourismus zieht sich immer mehr aus der Fläche zurück und konzentriert sich auf wenige Zentren. Dort regieren die Superlative: die längste Abfahrt, das höchstgelegene Konzert, der größte Liftverbund. Doch was ist, wenn der Schnee ausbleibt? Während die einen mit Kunstschnee und Mega-Events um Urlauber buhlen, stellen andere Skiorte ihr Tourismuskonzept komplett um. "Nachhaltig" ist das neue Zauberwort. Winterwanderungen und Wellness stehen auf dem Programm. Die Zukunft wird zeigen, ob ökologischer Tourismus eine Alternative zum bisherigen Wirtschaftskonzept der Alpenländer sein kann.

