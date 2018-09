"makro: Die Wohn-Misere": Das 3sat-Wirtschaftsmagazin stellt alternative Wohnkonzepte vor

3sat-Moderatorin Eva Schmidt Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/Jana Kay" Bild-Infos Download

Freitag, 21. September 2018, 21.00 Uhr Erstausstrahlung

Zu wenige Wohnungen, zu hohe Mieten: Das ist in deutschen Ballungsgebieten die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Selbst Besserverdiener finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro: Die Wohn-Misere" stellt am Freitag, 21. September 2018, um 21.00 Uhr alternative Konzepte vor.

Wer heute in Berlin auf Wohnungssuche ist, muss für die Miete im Schnitt über 80 Prozent mehr zahlen als noch vor zehn Jahren. In angesagten Vierteln haben sich die Mieten sogar verdoppelt. Auch in anderen Städten ist die Situation vergleichbar. Um den Notstand auf dem Wohnungsmarkt zu lindern, müssten im öffentlichen Wohnungsbau 400.000 Wohnungen pro Jahr geschaffen werden, doch nur 250.000 sind durchschnittlich in den vergangenen Jahren entstanden. Um Abhilfe zu schaffen, entwickeln Stadtplaner und Architekten alternative Konzepte. Ein neuer Trend sind "Tiny Houses" - Minihäuser, die sich fast jeder leisten kann.

