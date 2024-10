news aktuell GmbH

Despina Malakov wird Teamleiterin Bestandskunden bei news aktuell

Hamburg (ots)

Despina Malakov (33) verantwortet seit dem 1. Oktober 2024 die Leitung des Bestandskundenteams bei der dpa-Tochter news aktuell. Die erfahrene Verkaufsexpertin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Marketing und Markteinführung. Sie folgt auf Mareike Miller, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

"Wir freuen uns, mit Despina Malakov eine äußerst erfahrene und vielseitige Vertriebsexpertin für unser Team gewonnen zu haben", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell. "Despina bringt nicht nur umfassende Vertriebs- und Teamführungskompetenzen mit, sondern verfügt auch über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit renommierten Marken aus der Konsumgüter- und Softwarebranche. Mit ihrer umfassenden Expertise in der Vermarktung digitaler Produkte und ihrem Wissen, Prozesse effizienter und digitaler zu gestalten, ist sie die ideale Besetzung, um unser Bestandskundengeschäft weiter auszubauen und unsere Marktposition nachhaltig zu stärken," so Busch weiter.

Despina Malakov studierte Mode- und Designmanagement an der AMD (Academy of Fashion and Design) in Düsseldorf. Es folgten Stationen u.a. bei Vivienne Westwood, muun und der B2B-Großhandelsplattform JOOR, wo sie als Sales Director EMEA das Unternehmen erfolgreich in den deutschen Markt einführte. Vor ihrem Wechsel zu news aktuell war Despina bei Tagger Media als Sales Director für die Vermarktung der Influencer Marketing Plattform verantwortlich. Die leidenschaftliche Weltreisende spricht fließend mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Englisch und Bulgarisch.

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter unterstützt ihre Kunden dabei, einfach und erfolgreich ihr Pressematerial zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell