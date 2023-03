news aktuell GmbH

Florian Otte wird Teamleiter Neukunden bei news aktuell

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Ab dem 1. April 2023 übernimmt Florian Otte (34) die Leitung des Neukundenteams bei news aktuell. Der Einzelhandelskaufmann verantwortet die In- und Outbound-Aktivitäten der dpa-Tochter. Florian Otte folgt auf Volker Hellmann, der ab sofort als Business Development Manager bei news aktuell die Erschließung neuer Marktsegmente vorantreibt.

"Mit Florian Otte gewinnt news aktuell einen absoluten Vertriebsprofi. Er verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung im Umgang mit Kunden, sondern bringt auch exzellentes Know-how mit, was den Verkauf digitaler Produkte betrifft. Außerdem hat er viele Jahre sehr erfolgreich verschiedene Teams aufgebaut, weiterentwickelt und motiviert - die besten Voraussetzungen also, gemeinsam mit dem Neukundenteam den Vertrieb unserer Produkte weiter voranzutreiben und die erfolgreiche Marke news aktuell nachhaltig im deutschen und internationalen Markt auszubauen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell.

Florian Otte absolvierte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei der Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH, bei der er im Anschluss die Leitung sowie den Einkauf und die Disposition verschiedener Abteilungen verantwortete. Vor seinem Wechsel zu news aktuell war Florian Otte mehr als zehn Jahre bei der Apple Retail Germany B.V. & Co. KG in unterschiedlichen Vertriebsfunktionen tätig und dort unter anderem als Business-Experte für Customer Relationship Management sowie Akquise und Kundenservice zuständig. Zuletzt leitete der passionierte Langläufer das Team des Apple Store am Jungfernstieg in Hamburg.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell