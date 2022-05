news aktuell GmbH

Academy Live 2022: news aktuell bietet eintägiges Weiterbildungsprogramm für Kommunikationsprofis an

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Hamburg (ots)

Die news aktuell Academy veranstaltet am 16. Juni in Hamburg ein eintägiges Weiterbildungsangebot für Kommunikationsprofis. Themenschwerpunkt der "Academy Live" ist die professionelle Kommunikation in der digitalen Welt. Dafür bietet die dpa-Tochter verschiedene Workshops mit Fachexpertinnen und Fachexperten an, u.a. von Achtung!, Amazon Music, brand eins, dpa, fischerAppelt und Viva con Agua. Das Format richtet sich an erfahrene Profis aus Public Relations und Marketing, aber auch an den Branchennachwuchs.

"Die vergangenen Jahre haben den hohen Stellenwert professioneller Kommunikationsarbeit unterstrichen. Gleichzeitig haben sie verdeutlicht, wie richtungsweisend das digitale Arbeiten für die Branche ist. Von Social Media über Rechtsfragen und digitales Trendscouting: Moderne Kommunikation kommt ohne Digitalisierung nicht mehr aus", sagt Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy. "Mit dem Format Academy Live geben wir Denkanstöße, Impulse und das Know-how unserer Fachexperten an einem Tag so praxisnah weiter, dass die Teilnehmenden es direkt in ihren Arbeitsalltag integrieren können", so Marcus Heumann weiter.

Die Inhalte werden in zwei Blöcken von Fachexperten vermittelt. Am Vormittag erfahren die Teilnehmenden in verschiedenen Vorträgen unter anderem, welche digitalen Trends die Branche zukünftig beschäftigen werden, wie Jugendliche Nachrichten nutzen, welche Rolle Influencer heute in der Markenkommunikation spielen und wie Themen in das Wirtschaftsmagazin brand eins kommen. Am Nachmittag haben die Teilnehmenden die Wahl zwischen drei Workshops in kleineren Gruppen zu den Themen Textkonzeption für Social Media, Kommunikation und Recht in digitalen Zeiten oder Profiwissen für erfolgreiche PR auf Instagram und TikTok. Kaffee- und Mittagspause sowie ein Get-together am Ende des Tages bieten Gelegenheit für persönlichen Austausch und Networking.

Was: news aktuell Academy Live 2022

Wann: Donnerstag, 16. Juni 2022 zwischen 9:15 und 18:00 Uhr

Wo: "brand eins freiraum", Friesenweg 4, Hamburg Bahrenfeld

Anmeldegebühr: Pro Person 425 Euro, zzgl. MwSt.

Bei Anmeldung von mind. 2 Personen: 395 Euro p.P. zzgl. MwSt.

Bei Anmeldung von mind. 4 Personen: 365 Euro p.P. zzgl. MwSt.

Anmeldung: via E-Mail an academy@newsaktuell.de

Stornierung: Kostenfrei bis max. 14 Tage vor Durchführungstermin möglich.

Weitere Informationen: https://ots.de/7tTxNL

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell