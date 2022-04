BILD

Fury vs. Whyte: BILD TV zeigt WBC-Weltmeisterschaftskampf live aus Wembley

BILD FIGHT NIGHT am Samstag, 23. April ab 22.00 Uhr

Vorkämpfe im Live-Stream bei BILDplus

Berlin (ots)

Diesem Fight fiebert die internationale Sportwelt entgegen. Am Samstag, 23. April 2022 zeigt BILD TV in der BILD FIGHT NIGHT live und unverschlüsselt ab 22.00 Uhr den Giganten-Kampf im Schwergewicht zwischen dem englischen WBC-Weltmeister Tyson Fury, 33, und seinem Landsmann Dillian Whyte, 34, im Londoner Wembley-Stadion vor 94 000 Fans. Und es könnte der letztmalige Auftritt des bislang ungeschlagenen Tyson Fury (31 Siege) sein, wie der Bezwinger von Wladimir Klitschko, 46, zuletzt verkündet hatte.

Moderiert wird die "BILD FIGHT NIGHT - Fury vs. Whyte" von Felicia Pochhammer zusammen mit den Box-Experten Jörg Lubrich und Axel Schulz. BILD Sportreporter Kilian Gaffrey ist vor Ort in der Halle in Wembley.

Die Vorkämpfe zeigt BILD ebenfalls live schon ab 19.00 Uhr bei BILD.de im Stream exklusiv für Abonnenten von BILDplus.

BILD FIGHT NIGHT am Samstag, 23. April 2022

BILD TV

Ab 22:00h: BILD FIGHT NIGHT - Fury vs. Whyte

WBC-Weltmeisterschaft im Schwergewicht: Tyson Fury (England) gegen Dillian Whyte (England)

BILD.de (Livestream exklusiv für BILDplus)

Ab 19:00h: BILD FIGHT NIGHT - Die Vorkämpfe

WBO-International-Titel Superfedergewicht:Anthony Cacace (Irland)-Jonathan Romero (Kolumbien)

Halbschwergewicht:Tommy Fury (England)-Daniel Bocianski (Polen)

WBC-Silber-Titel im Federgewicht:Isaac Lowe (England)-Nick Ball (England)

Schwergewicht:David Adeleye (England)-Chris Healey (England)

Superfedergewicht:Kurt Walker (England)-Gegner offen

Halbschwergewicht:Karol Itauma (England)-Michal Ciach (Polen)

Superfedergewicht:Royston Barney-Smith (England)-Jahfieus Faure (England)

BILD TV ist frei und unverschlüsselt im Fernsehen in HD über Kabel (Vodafone GigaTV:95, Vodafone Giga Cable 2:106, Vodafone Kabel Boxen:125, Horizon:12, Sky:716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV:84, Zuhause Kabel:55, GigaTV Net:95, waipu.tv:12) zu empfangen. Mehr Informationen unter www.BILD.tv.

