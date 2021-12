HelloBetter

HelloBetter Diabetes und Depression - neue Therapie für psychisch belastete Menschen mit Diabetes, ab sofort auf Rezept

Berlin (ots)

+++25 Prozent der Diabetes-Betroffenen kämpfen mit depressiven Beschwerden. Therapieangebote, die zielgerichtet auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, sind selten und erst nach langen Wartezeiten verfügbar+++HelloBetter Diabetes und Depression bietet einen Sofortzugang zu niedrigschwelliger und spezifisch auf die Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes abgestimmter psychotherapeutischer Hilfe+++Die Wirksamkeit des Therapiekurses wurde in einer klinischen Studie zweifelsfrei nachgewiesen+++Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) ist ab sofort durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dauerhaft zugelassen und für alle erwachsenen Versicherten kostenfrei auf Rezept verfügbar+++

Ab heute ist der Therapiekurs HelloBetter Diabetes und Depression des Berliner Digital Health Unternehmens HelloBetter offiziell durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zugelassen. Der Online-Kurs kann nun durch Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen verschrieben und somit von gesetzlich Versicherten kostenfrei genutzt werden. DiGAs, welche die strengen Anforderungen des BfArM erfüllen, werden im sogenannten DiGA-Verzeichnis gelistet, aus dem Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen die für ihre Patient:innen passenden Produkte auswählen.

2 Millionen Menschen in Deutschland betroffen

Depression und Diabetes hängen oft zusammen: Durchschnittlich kämpft eine von vier Personen mit einer Diabetes-Erkrankung auch mit depressiven Beschwerden. In Deutschland sind das circa zwei Millionen Menschen. Die Forschung zeigt, dass spezialisierte Therapiekonzepte, die zielgerichtet auf Betroffene mit Diabetes und Depression zugeschnitten sind, hochwirksam sein können. Doch werden sie nur sehr selten angeboten. HelloBetter Diabetes und Depression setzt hier an und bietet jederzeit und überall verfügbare, hoch wirksame Unterstützung. Der Online-Therapiekurs schließt damit eine Versorgungslücke in der Diabetologie und kann so dabei helfen, die Versorgung dieser Patientengruppe substantiell zu verbessern. Ein großer Vorteil der neuen Therapieoption: Die Effekte sind mindestens genauso groß wie bei Behandlungen mit Psychopharmaka, jedoch ohne deren übliche Nebenwirkungen.

So funktioniert HelloBetter Diabetes und Depression

HelloBetter Diabetes und Depression bietet einen niedrigschwelligen und spezifisch auf die Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes abgestimmten Zugang zu psychologischer Hilfe, ohne lange Wartezeit. Basierend auf bewährten Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie bietet der zwölfwöchige digitale Therapiekurs sechs Kurseinheiten. Zusätzlich steht den Teilnehmenden vier Wochen nach Kursende eine Auffrischungseinheit zur Verfügung, mit der sie das Gelernte weiter festigen können. Die Einheiten können flexibel absolviert werden und vermitteln Wissen über die Erkrankungen, erklären langfristige Strategien zur Stimmungsverbesserung, zeigen auf wie sich Rückfälle vermeiden lassen und tragen so zur Stärkung der Problemlösekompetenz der Anwender:innen bei.

Der Onlinekurs wird durch die Begleitung von Psycholog:innen ergänzt, die Nutzer:innen nach jeder Einheit schriftliches Feedback geben und in akuten Krisenfällen unterstützen. Dieses Sicherheitskonzept unterscheidet HelloBetter von anderen DiGA-Herstellern die ihre Produkte ohne fachlich qualifizierte, menschliche Begleitung anbieten. Um das Gelernte in den Alltag zu übertragen, steht den Anwender:innen eine Begleit-App zur Verfügung. Diese bietet die Möglichkeit, die eigene Stimmung und Symptome zu beobachten, Aktivitäten zu planen sowie sich an diese erinnern zu lassen. Der Therapiekurs unterstützt auch behandelnde Ärzt:innen, die häufig mit dem Problem konfrontiert sind, dass ihre Patient:innen in einem Teufelskreis feststecken: Diabetische Symptome verschlimmern sich, und in der Folge auch die psychischen Beschwerden, was sich wiederum negativ auf die Bewältigung des Diabetes auswirkt. Mit HelloBetter Diabetes und Depression kann es gelingen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und eine langanhaltende Verbesserung der depressiven Symptomatik zu erreichen.

Wirksamkeit von HelloBetter Diabetes und Depression in klinischer Studie zweifelsfrei nachgewiesen

Die Vergütung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist möglich, da die Wirksamkeit des Produkts in einer klinischen Studie zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Für HelloBetter Diabetes und Depression wurde die entsprechende randomisierte kontrollierte klinische Studie (RCT) durch Forschende der Universitäten Lüneburg, Freiburg, Marburg und Amsterdam durchgeführt. Dabei wiesen 62 Prozent der Teilnehmenden eine substantielle Verbesserung hinsichtlich der depressiven Symptomatik auf. Auch bei Erhebungen nach sechs und 12 Monaten ließ sich eine deutlich geringere Depressivität nachweisen. Darüber hinaus konnten Effekte auf weitere Maße der mentalen Gesundheit (diabetesbedingter emotionaler Stress, Sorgen, Lebensqualität, Verhaltensaktivierung, Problemlösen) aufgezeigt werden. Die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem Therapiekurs war zudem ausgesprochen hoch: 92 Prozent würden HelloBetter Diabetes und Depression einem Freund oder einer Freundin empfehlen.

"Menschen mit Diabetes sind doppelt so häufig von Depressionen betroffen wie Menschen ohne diese Stoffwechselerkrankung. Trotz des hohen Bedarfs an professioneller psychologischer Unterstützung, sind spezialisierte Therapieprogramme für Menschen mit Diabetes mit depressiven Beschwerden sehr selten und nur schwer zugänglich. Mit HelloBetter Diabetes und Depression helfen wir, diese Versorgungslücke zu schließen. Innerhalb von zwölf Wochen erlernen Anwender:innen hilfreiche Strategien, mit denen sie ihr Wohlbefinden steigern, die Belastungen in Bezug auf ihre Diabeteserkrankung abbauen und ihr psychisches Wohlbefinden nachweislich verbessern können", sagt Prof. Dr. David Ebert, Professor für Psychologie und Digital Mental Health Care an der Technischen Universität München sowie Gründer und leitender Wissenschaftler bei HelloBetter.

HelloBetter wurde 2015 gegründet und bietet Online-Kurse zur Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen an. Für die wissenschaftliche Evidenz und ihren nutzerzentrierten Therapieansatz wurden die Medizinprodukte von HelloBetter mit vielen Preisen bedacht und auch bereits mehrfach von der Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet. In den letzten zwei Jahren ist der Pionier für E-Mental-Health rasant gewachsen und konnte zahlreiche Krankenversicherungen als Partner gewinnen. Mittlerweile bieten darüber hinaus über 100 Firmenkunden die Online-Kurse des Unternehmens ihren insgesamt 1,5 Millionen Mitarbeiter:innen an. Die psychologischen Online-Kurse von HelloBetter wurden in über 30 randomisiert-kontrollierten Studien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass die Online-Kurse von HelloBetter in der Behandlung und Prävention zahlreicher psychischer Erkrankungen erfolgreich eingesetzt werden und Effekte erzielen können, die denen der klassischen Gesprächstherapien entsprechen. Das Start-up hat seinen Sitz in Berlin und Hamburg und beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter:innen.

Über HelloBetter

HelloBetter gehört zu den weltweit führenden Anbietern digitaler Medizinprodukte für psychische Gesundheit Das Unternehmen wurde 2015 von den Psycholog:innen Prof. Dr. David Ebert, Dr. Hanne Horvath und Dr. Elena Heber gegründet. David Ebert, Professor für Psychology & Digital Mental Health Care von der TU München, ist ein international anerkannter Experte und weltweiter Pionier digitaler Interventionen für psychische Erkrankungen. HelloBetter bietet zehn Online-Kurse aus acht Themenbereichen an, die sowohl der Prävention als auch der Behandlung klassischer psychischer Erkrankungen wie Depression, Angst- oder Panikstörungen dienen, aber auch Themen wie Vaginismus oder chronischen Schmerz abdecken. Bisher wurden mehr als 30 randomisiert-kontrollierte Studien zur Wirksamkeit und Kosteneffektivität der Kurse des Unternehmens durchgeführt und in Peer-reviewed Journals publiziert. Kein anderer Anbieter weltweit kann eine vergleichbar breite Studienlage vorweisen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und Hamburg und beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter:innen.

