Mit diesen Abteilungen haben Pressestellen die meisten Konflikte

Die größten Meinungsverschiedenheiten haben Pressesprecher*innen mit der Geschäftsführung und dem Marketing. Fast genauso häufig kommt es inzwischen auch mit der Rechts- und Datenschutzabteilung zu Konflikten. Das ergab eine Umfrage von news aktuell und Faktenkontor. Die dpa-Tochter und Faktenkontor haben bei PR-Fach- und Führungskräften aus Unternehmen nachgefragt, mit welchen Abteilungen sie die stärksten Auseinandersetzungen haben. Rund 230 Kommunikationsprofis nahmen an der Befragung teil.

Am meisten Dispute gibt es mit der Unternehmensleitung. Gut jede fünfte befragte Person reibt sich in Diskussionen mit der Geschäftsführung auf (22 Prozent). Genauso dicke Luft herrscht zwischen Unternehmenskommunikation und Marketing (22 Prozent). Kaum seltener streiten sich die PR-Profis mit der Rechtsabteilung. So geben 20 Prozent der Befragten an, oft mit den Rechts- und Datenschutzbeauftragten uneins zu sein. Auch das Verhältnis mit der IT ist nicht immer eitel Sonnenschein. 17 Prozent der Kommunikator*innen haben mit den ITler*innen Auseinandersetzungen.

Sehr gut hingegen kommen die Pressesprecher*innen mit den Kolleg*innen aus Produktion, Kundenservice und Compliance aus. Nur jede dreißigste befragte Person gibt an, dass sie mit diesen Abteilungen die stärksten Konflikte hat (jeweils 3 Prozent). Und nur verschwindende ein Prozent der PR-Profis stößt ab und zu mit den Verantwortlichen fürs Business Development zusammen.

Mit welchen Abteilungen hat die PR in Ihrem Haus die stärksten Auseinandersetzungen?

Geschäftsführung: 22%

Marketing: 22%

Recht/Datenschutz: 20%

IT: 17%

Vertrieb: 14%

Social-Media-Team: 10%

Produktmanagement: 7%

Finanzen: 7%

Controlling: 5%

Produktion: 3%

Kundenservice: 3%

Compliance: 3%

Business Development: 1%

Quelle: Online-Befragung im Rahmen des Trendreports im Februar 2020 von news aktuell und Faktenkontor, Mehrfachnennungen möglich.

Datenbasis: 231 Fach- und Führungskräfte aus Pressestellen

