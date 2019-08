news aktuell GmbH

news aktuell veröffentlicht Academy Programm für das zweite Halbjahr 2019

Das Fortbildungsangebot der news aktuell Academy hält auch nach den Sommermonaten geballtes PR- und Marketingwissen für den Kommunikationsalltag bereit. Von September bis Dezember bietet die dpa-Tochter Webinare und zudem Seminare in verschiedenen deutschen Städten an. Das Angebot umfasst sowohl aktuelle Trendthemen als auch Grundwissen für die erfolgreiche Kommunikationsarbeit.

"Mit der Academy ermöglichen wir individuelle Weiterbildung und Kompetenzaustausch unabhängig von Standort und Wissensstand. Das positive Feedback auf unser Angebot hat gezeigt, dass die Nachfrage nach Know-how in der PR- und Marketingbranche ungebrochen ist", sagt Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy. "Ich freue mich, dass wir auch im zweiten Halbjahr eine so fachkundige Auswahl an Speakern und Experten zusammenbringen können", so Marcus Heumann weiter.

Das Programm versammelt Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen und richtet sich an alle professionellen Kommunikatoren. Die Themen reichen von Grundwissen und Tools bis hin zu zukünftigen Trends in PR- und Marketing. Dabei spielen Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit in den Berufsalltag eine wichtige Rolle, aber auch die Interaktion und der Austausch zwischen den Teilnehmern und Experten.

Ausgewählte Highlights und Themen des Programms:

Webinare

- Corporate Newsrooms: Wann, wie und für wen sinnvoll einsetzbar?

Dirk Benninghoff, Chefredakteur der Kommunikationsagentur fischerAppelt

- Krisenmanagement in Social Media

Social-Media- und PR-Expertin Nadja Amireh, Inhaberin der Agentur Wake up Communications

- Showtime! Erfolgreich pitchen: 10 Profi-Tipps für den professionellen Auftritt bei Präsentationen

Ulrike Hanky-Mehner, Inhaberin uhm Kommunikation

Seminare

- PR mit gutem Recht: Juristisches Basiswissen für die professionelle Kommunikation

Vera Walter, Rechtsreferentin bei news aktuell

- Kreativtechniken für PR und Unternehmenskommunikation

Petra Sammer, Inhaberin pssst... petra sammer

- Wirkungsvolle Pressemitteilungen erstellen

Dr. Beatrix Ta, Projektmanagerin in der Konzernkommunikation von news aktuell

Mehr Infos, eine vollständige Themenübersicht und die Möglichkeit zur Anmeldung: https://www.newsaktuell.de/academy/

