Thüringens Innenminister Georg Maier: "Reichsbürger sind brandgefährlich. Sie schrecken auch nicht vor Mord zurück"

Hamburg (ots) - Der berühmte regimekritische Rapper Toomaj Salehi sitzt seit dem 30. Oktober 2022 im Iran in Haft. Am 27. November wurde er in Isfahan wegen "Verdorbenheit auf Erden" und "Krieg gegen Gott" angeklagt. Auf beides kann die Todesstrafe stehen. Weder Anwälte noch Familienmitglieder oder Freunde haben ...

