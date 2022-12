Gruner+Jahr, STERN

stern Recherche: Minuten bevor er verhaftet wird, schreibt Rapper Toomaj Salehi einer Frau in Deutschland: "Mach für mich weiter!"

Der berühmte regimekritische Rapper Toomaj Salehi sitzt seit dem 30. Oktober 2022 im Iran in Haft. Am 27. November wurde er in Isfahan wegen "Verdorbenheit auf Erden" und "Krieg gegen Gott" angeklagt. Auf beides kann die Todesstrafe stehen. Weder Anwälte noch Familienmitglieder oder Freunde haben direkten Kontakt zu ihm.

Dem stern liegt eine WhatsApp-Nachricht vor, die er kurz vor seiner Festnahme an eine enge Vertraute in Deutschland schickte. "Im Falle meiner Verhaftung mach für mich weiter!", trug Salehi ihr auf. Seitdem betreut die 31-Jährige N. die Social-Media-Accounts des Rappers. Sie informiert seine rund 1,5 Millionen Follower mit Angaben zu Salehis Gesundheitszustand und der Lage vor Ort. Ihre Informationen erhält sie von einem eng gestrickten Netzwerk, das bis hinter die Gefängnismauern reicht. N., die selbst Familie und Freunde im Iran hat, lebt in der ständigen Angst, aufzufliegen. "Ich erhalte jeden Tag Drohungen aus dem Iran", sagt sie dem stern. Manche wollen sie zu einem Geständnis in Salehis Namen zwingen.

Der iranische Menschenrechtsanwalt Mohammad Hossein Aghasi geht davon aus, dass jede Hilfe für Toomaj Salehi zu spät kommt. Er sollte den 32-Jährigen ursprünglich verteidigen. Stattdessen wird Salehi von einem Anwalt des Regimes betreut. Aghasi sagt dem stern, nur internationaler Druck könne daran noch etwas ändern.

