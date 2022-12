Olaf Scholz im stern: Schweigen bei Besuch von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas war ein Fehler

Hamburg (ots) - Der Besuch in der vom russischen Angriffskrieg gezeichneten Ukraine hat bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seinem ersten Jahr als Bundeskanzler einen besonderen Eindruck hinterlassen. Scholz hatte am 16. Juni 2022 den Ort Irpin in der Nähe von Kiew besucht. "Wie groß die Zerstörungen waren und ...

mehr