CosmosDirekt

Zahl der Woche: 53 | Umweltbewusstsein schlägt Iangfristige Rendite: Gründe für eine Photovoltaikanlage

Saarbrücken (ots)

Umweltfreundliche Energieerzeugung ist für mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Menschen in Deutschland der Hauptgrund dafür, eine Photovoltaikanlage auf einem Haus zu installieren.

Die Vorstellung einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Haus kann durchaus verlockend sein: einfallendes Sonnenlicht, das durch Solarzellen direkt in "grünen" Strom umgewandelt wird. Die Argumente, die für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage sprechen, sind vielfältig. Eine große Rolle spielt die Nachhaltigkeit. Für 53 Prozent der Menschen in Deutschland ist die umweltfreundliche Energieerzeugung ein Grund für die Installation einer PV-Anlage auf einem Haus. Das ergab eine aktuelle Civey-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.

Für einen Großteil der Befragten ist außerdem das Bedürfnis nach mehr Unabhängigkeit sehr relevant: Sie sehen durch eine Photovoltaikanlage die Möglichkeit, unabhängiger vom Strompreis (53,3 Prozent) und vom Stromversorger (51,3 Prozent) zu sein. Geringe Stromkosten sprechen für 50,4 Prozent für eine solche Anlage auf dem Haus. Weitere Gründe sind die Steigerung des Immobilienwerts (21,2 Prozent) und die langfristige Rendite (17,9 Prozent).

WENN MAN SICH FÜR EINE PHOTOVOLTAIKANLAGE ENTSCHEIDET

Ob aus Gründen der Unabhängigkeit oder der Umwelt zuliebe - wer sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet, sollte diese teure Anschaffung auch gegen mögliche Schäden absichern. Sandra Kniesigk, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt, rät: "Im Rahmen einer bestehenden Wohngebäudeversicherung können grundsätzlich auch Photovoltaikanlagen gegen Feuer, Sturm- und Hagel sowie Leitungswasserschäden abgesichert werden. Bei der Installation einer solchen Anlage sollten Eigenheimbesitzer ihren Versicherer informieren, damit der Versicherungsschutz entsprechend angepasst werden kann." Möchte man sich zusätzlich gegen weitere Risiken wie beispielsweise Diebstahl absichern, wird i.d.R. eine spezielle Photovoltaikversicherung benötigt.

[1] Bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage von Civey im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im September 2022 wurden in Deutschland 5.002 Personen ab 18 Jahren befragt. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.

