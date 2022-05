ZDF

Programmhinweis Woche 22/22

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 29. Mai 2022, 18.30 Uhr Terra Xpress Erlebnis Nordsee - neu entdeckt Die Nordseeküste ist seit 2009 UNESCO-Weltnaturerbe und ein einzigartiges Ökosystem. Hier ist alles in Bewegung und folgt einem ganz eigenen Rhythmus. Ebbe und Flut prägen Landschaft und Natur. Sie beeinflussen das Leben der Menschen und der Meeresbewohner. Doch die Probleme nehmen zu. So wird die Fangfläche für die Fischer immer kleiner. Ein weiteres Problem: Offshore-Windparks. Dort darf nicht gefangen werden. "Terra Xpress" zeigt Ausschnitte aus dem beeindruckenden Film eines Filmschülers, der über Wochen die Fischer begleitet hat. Auf der Ferieninsel Föhr ist ein junger Schweinswal gestrandet. Das Wasser ist weit entfernt, und ohne Hilfe wird das Tier nicht überleben. Mit einer außergewöhnlichen Aktion versuchen Urlauber, den Wal zu retten. Moderatorin Lena Ganschow stellt sich einer besonderen Herausforderung: Sie meldet sich aus einem Offshore-Trainingscenter in Elsfleth. Dort erlebt sie das Training aktiv mit, was mutigen Einsatz erfordert.

