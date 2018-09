Versicherungstipp: Neues WLTP-Abgas-Prüfverfahren - was für Autokäufer wichtig wird

Saarbrücken (ots) - Jeder fünfte Autobesitzer (20 Prozent) kauft sich nach drei bis sechs Jahren einen neuen Wagen. Das zeigt eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.

- Wichtig zu wissen für Autokäufer: Seit 1. September 2018 entscheidet der neue WLTP-Abgastest darüber, wie tief für die Kfz-Steuer in die Tasche gegriffen werden muss. - Roman Wagner, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, erklärt, was diese Neuregelung für Autokäufer bedeuten kann.

Wenn der Kleinwagen den Familienzuwachs nicht verkraftet oder das treue Gefährt nicht mehr anspringt, kann es Zeit werden für ein neues Auto. Wer jetzt einen Autokauf plant, sollte dabei das neue europaweite Prüfverfahren WLPT ("Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure") beachten. Für jeden ab 1. September 2018 erstmals zugelassenen Neuwagen gilt dieses neue Prüfverfahren zur Ermittlung realitätsnäherer Verbrauchs- und Emissions-Werte. Damit ersetzt es den bisher bestehenden NEFZ-Test ("Neuer Europäischer Fahrzyklus"). Das neue WLTP-Verfahren ist jetzt die Basis für die Berechnung der Kfz-Steuer. (2) Was Pkw-Fahrer bei einem Autokauf wissen sollten, erklärt Roman Wagner.

WELCHES AUTO SOLL ES SEIN?

Gebrauchtes Auto oder lieber Neuwagen? - Ein Autokauf will gut überlegt sein! Mehr als die Hälfte der Autobesitzer (56 Prozent) steht nach spätestens zehn gemeinsamen Autojahren vor dieser Entscheidung. Denn laut einer aktuellen forsa-Umfrage fahren 32 Prozent der befragten Autobesitzer ihren Wagen sechs bis zehn Jahre lang, bevor sie sich ein neues Fahrzeug zulegen. Jeder fünfte wechselt alle drei bis sechs Jahre sein Auto (20 Prozent) und nicht länger als drei Jahre können 4 Prozent der Autofahrer warten. Die Kriterien für den Autokauf können sich dabei stark unterscheiden: Von Preis, Ausstattung und Antriebsart bis hin zum persönlichen Geschmack bei Marke, Modell und Farbe - die Kaufentscheidung ist ein Balanceakt zwischen Pragmatismus und Herzensangelegenheit.

WLTP - WAS AUTOKÄUFER BEACHTEN SOLLTEN

Fahrzeugbesitzer und Käufer von Gebrauchtwagen können gelassen bleiben: "Alle Fahrzeuge, die bereits vor dem 1. September 2018 das erste Mal zugelassen wurden, werden nach dem alten NEFZ-Prüfverfahren Kfz-besteuert", so Roman Wagner. Anders sieht es aus, wenn der Wagen taufrisch vom Band kommen soll. "Bei einer Erstzulassung ab dem 1. September 2018 - auch von bereits vorhandenen Modellen - entscheidet das neue WLTP-Prüfverfahren darüber, wie hoch die Kfz-Steuer sein wird", sagt Roman Wagner. Bei diesem Prüfverfahren werden meist höhere Emissionswerte erwartet. Interessierte Autokäufer sollten sich deshalb vorab informieren. (3)

OB NEU- ODER GEBRAUCHTWAGEN - DER RICHTIGE VERSICHERUNGSSCHUTZ

Wichtig beim Kauf eines neuen Autos ist unbedingt dessen richtiger Versicherungsschutz. Dabei sollte man genau abwägen und vergleichen, welche Leistungen in Frage kommen: "Am wichtigsten ist eine Vollkaskoversicherung. Denn sie leistet im Schadensfall mehr und kann trotzdem günstiger sein als eine Teilkasko - insbesondere dank des Schadenfreiheitsrabatts. Dadurch kann sich der Beitrag der Vollkasko mit jedem Jahr ohne Schaden weiter ermäßigen. In der Teilkaskoversicherung hingegen gibt es einen solchen Rabatt nicht", erklärt Roman Wagner. Sinnvoll ist daher auch die Vereinbarung eines Rabattschutzes. "Bei dieser weiteren Vertragsoption erfolgt bis zu einer bestimmten Anzahl von, normalerweise rückstufungsrelevanten, Schäden die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts nicht", so Roman Wagner.

