Neuer Kfz-Schutz von CosmosDirekt mit ausgezeichnetem Leistungsniveau

- Die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH bewertet den Comfort-Schutz mit "FFF" (hervorragend) und den Basis-Schutz mit "FF+" (sehr gut). - Die Ergebnisse bestätigen die hervorragende Qualität der Versicherungsbedingungen und das hohe Leistungsniveau.

Die unabhängige Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH vergibt ausgezeichnete Noten für den neuen Kfz-Versicherungstarif von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland: So erhält das Unternehmen für den Kfz-Comfort-Schutz den Bestwert "hervorragend" ("FFF") und für den Kfz-Basis-Schutz das Ergebnis "sehr gut" ("FF+"). Basis des Produktratings ist eine Analyse der Versicherungsbedingungen und des Leistungsumfangs.

Verbesserte Leistungen bei Comfort- und Basis-Schutz

Die Kunden von CosmosDirekt erhalten mit dem neuen Tarif einen noch umfangreicheren Versicherungsschutz für ihr Auto. Der Kfz-Comfort-Schutz wurde um mehrere Leistungserweiterungen verbessert, so sind beispielsweise in der Kfz-Haftpflicht nun auch selbst verursachte Eigenschäden abgesichert bzw. in der Voll- und Teilkasko liegt nun eine Neu- oder Kaufpreisentschädigung für 24 Monate vor. Auch der Kfz-Basis-Schutz wurde weiter optimiert. Zusätzlich kann der Versicherungsschutz durch Zusatzbausteine individuell ergänzt werden. So ist beispielsweise der optionale Einschluss des Rabattschutzes jetzt bei beiden Produktvarianten möglich. Mit ihm sind in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bis zu drei Schäden frei.

Service rund um die Uhr und Schadenregulierung mit Garantie

Für die Kunden spielt nicht nur eine leistungsstarke Autoversicherung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis eine entscheidende Rolle, sondern auch ein schneller und unkomplizierter Schadenservice im Leistungsfall. Die Mitarbeiter von CosmosDirekt sind rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres telefonisch erreichbar - so kann ein Schaden sofort gemeldet werden. Das Unternehmen garantiert eine Regulierung des Kaskoschadens binnen sieben Tagen, sobald alle für die Bearbeitung notwendigen Infos vorliegen - ansonsten erhält der Kunde 50 Euro extra.

