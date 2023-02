Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

Erdbeben in der Türkei und Syrien

Soforthilfe in der Türkei und Syrien angelaufen

Berlin (ots)

Am frühen Morgen des 6. Februar wurde der Südosten der Türkei und angrenzende Gebiete in Syrien durch die schwersten Erdbeben seit mehr als zwei Jahrzehnten erschüttert. Mehrere starke Nachbeben brachten viele Häuser, die die ersten Erdstöße überstanden hatten, zum Einstürzen. Mehr als zwanzigtausend Menschen sind gestorben, zehntausende haben ihr Zuhause verloren. Millionen sind laut offiziellen Stellen von der Katastrophe betroffen. Angesichts der dramatischen Bilder zeigt sich die deutsche Bevölkerung ein weiteres Mal beeindruckend solidarisch und spendete bisher 8,5 Millionen an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe.

"Die Katastrophe trifft insbesondere in Syrien eine Region, die unter den schlimmen Auswirklungen des seit zwölf Jahren andauernden Bürgerkriegs leidet und extrem ausgezehrt ist. Vielerorts wurden durch die Beben die letzten funktionierenden Teile der Infrastruktur zerstört. Die Menschen, ein Großteil davon ist vor dem Krieg in ihrer Heimat in den nördlichen Teil Syriens geflohen, stehen nun buchstäblich vor dem Nichts", beschreibt Martin Keßler, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe und Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, die aktuelle Lage. "Aber auch in der Türkei ist die Situation dramatisch. Die kalten Temperaturen und die massiven Zerstörungen stellen alle Betroffenen und Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen."

So helfen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland

Im Vordergrund der Hilfe steht im Moment die Versorgung der Menschen mit dem Nötigsten. Sauberes Trinkwasser, Lebensmittel und Hygieneartikel werden an die Betroffenen verteilt und die medizinische Versorgung wird unterstützt. Auch helfen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland dabei, dass Kinder, Frauen und Männer, die ihr Zuhause verloren haben, eine Unterkunft bekommen, die sie auch vor den winterlichen Wetterbedingungen schützt. Dafür erhalten die Menschen Zelte, Planen, Decken und warme Kleidung. Auch die psychologische Erstversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der Hilfe.

Große Spendenbereitschaft

Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe hat seit dem 6. Februar 8,5 Millionen Euro für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien erhalten. Die Solidarität der Bevölkerung in unserem Land ist ein weiteres Mal sehr groß.

"Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ist für diese immense Unterstützung sehr dankbar. Unsere Mitgliedsorganisationen sind so in der Lage, den Menschen in den betroffenen Gebieten schnell und umfangreich zu helfen. Unser Dank gilt auch dem ZDF für die Kommunikation der Spendenaufrufe in seinen Sendungen", sagt Dominique Mann, Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe.

Die Organisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland haben sich 2001 im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammengeschlossen. Im Falle großer Katastrophen ruft das ZDF zu Spenden unter anderem für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe auf.

Original-Content von: Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell