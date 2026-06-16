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Empathie - der Power Skill für wirtschaftlichen Erfolg und funktionierende Beziehungen

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Köln/Berlin (ots)

In der KI-Ära ist das Bedürfnis nach Verständnis, Offenheit und echtem Zuhören so stark wie nie. Doch im Alltag bleibt es oft unerfüllt. Eine fatale Lücke, die vor allem im Arbeitsumfeld Motivation, Vertrauen und Zusammenarbeit belastet - mit spürbaren finanziellen Folgen. "Empathielosigkeit kostet Unternehmen Milliarden", sagt Psychologieprofessor Dr. Jamil Zaki, Leiter des Social Neuroscience Laboratory der Stanford University.

Dies ist eines der Ergebnisse seiner gemeinsam mit der Zurich Versicherung veröffentlichten Studie " Addressing the empathy gap". Eine entsprechende repräsentative YouGov-Befragung unterstreicht die Bedeutung von Empathie als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor: 57 % der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland meiden Unternehmen, die keine Empathie zeigen. 28 % nutzen eine Marke nicht mehr, weil es ihr an Empathie mangelt.

Längst kein Nice-to-have mehr - sondern hochrelevante Fähigkeit im Wettbewerb

Über Jahrzehnte wurde Empathie im wirtschaftlichen Kontext lediglich als Nice-to-have im Schatten unternehmerischer Kennzahlen und Ziele gesehen. Doch die Erwartungen an Führung haben sich drastisch geändert: Vor allem jüngere Generationen achten bei der Wahl ihrer Arbeitgeber:innen darauf, wie sich das Umfeld im Unternehmen anfühlt. Vertrauen, Wertschätzung sowie Sicherheit im Miteinander sind Must-haves und wesentliche Faktoren für Motivation und Loyalität. Mit Blick auf den demografischen Wandel in Deutschland, dem damit verbundenen Wettbewerb um Talente auf dem Arbeitsmarkt sowie rasanter gesellschaftlicher Veränderungen durch Künstliche Intelligenz ist Empathie eine der relevantesten Fähigkeiten unserer Zeit. Als einer der weltweit führenden Forschenden auf diesem Gebiet betont Prof. Dr. Jamil Zaki: "Empathie stärkt unsere beruflichen und privaten Beziehungen - und ist ähnlich wie ein Muskel jeden Tag trainierbar."

Empathie ist ein erlernbarer Power Skill - kostenloses Kartenset für das persönliche Training

Denn Empathie ist keine Eigenschaft, die manchen Menschen angeboren ist und anderen nicht. Sie ist in jedem Alter erlernbar und zählt zu den sogenannten Power Skills - auch als Soft Skills bekannt. Nicht-technische Fähigkeiten und Kompetenzen, die für Erfolg im Job und Privatleben entscheidend sind. Für das individuelle Empathie-Training gibt es jetzt das kostenlose Kartenset "Empathie ist deine Superpower", das mit 56 Impulskarten dazu einlädt, diese wertvolle Fähigkeit zu erlernen und im Alltag zu vertiefen. Eigens entwickelt im Rahmen der aktuellen Markenkampagne der Zurich Gruppe Deutschland bietet es zahlreiche Übungen und Fragen für bessere Beziehungen, Perspektivwechsel und bewusste Momente an. Das hochwertige Trainings-Kartenset kann unter zurich.de/empathie bestellt werden.

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