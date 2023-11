Landesanstalt für Medien NRW

Medienkarriere NRW bringt Nachwuchstalente und Medienunternehmen zusammen

Praxiseinblicke, Raum für Austausch und neue Perspektiven auf die schönste Branche der Welt

Düsseldorf (ots)

Wie verändert KI die Medienbranche? Welche Skills werden in Medienunternehmen derzeit besonders benötigt? Wie starte ich nach der Uni direkt mit einem Medien-Startup durch? Zu diesen und weiteren Fragen zum Einstieg in die Medienbranche trafen sich am 9. November 2023 mehr als 200 Studierende und Nachwuchstalente zum Karrieretag der Initiative MEDIENKARRIERE NRW in der Landesanstalt für Medien NRW in Düsseldorf. Auf der erstmalig stattfindenden Veranstaltung erhielten sie einen breit gefächerten und praktischen Überblick über aktuelle Trends, benötigte Skills und vielfältige Berufsbilder in den Medien und konnten mit Vertreterinnen und Vertretern von namhaften Medienunternehmen aus Nordrhein-Westfalen ins Gespräch kommen.

Vielfalt in der Medienbranche gibt es nur mit qualifiziertem Nachwuchs

"Eine wichtige Aufgabe der Landesanstalt für Medien NRW ist die Sicherung der medialen Vielfalt in Nordrhein-Westfalen. Dafür braucht es auch in Zukunft wirtschaftliche Tragfähigkeit der Unternehmen, qualifiziertes Personal und exzellenten Nachwuchs. An dieser Stelle setzen wir an und bieten mit dem Karrieretag unserer Initiative MEDIENKARRIERE NRW einen Raum, in dem motivierte Nachwuchstalente direkt mit Medienunternehmen und damit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt kommen können", sagt Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landeanstalt für Medien NRW. "Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Vielfalt der Medienunternehmen am Standort Nordrhein-Westfalen macht eine Karriere in unserem Bundesland besonders attraktiv."

Einblicke in die Praxis von Medienunternehmen

Unterschiedliche Medienunternehmen von Startups über Radioveranstalter bis hin zu Serviceprovidern präsentierten sich in offener Atmosphäre und waren begeistert vom Tatendrang und der Motivation der Teilnehmenden. Mit dabei waren u.a.: Antenne NRW, Azernis, Correctiv, Ippen Digital, Kölner Stadt-Anzeiger, Media Broadcast, Mediengruppe Westfälischer Anzeiger, RADIO NRW, Radio RSG, RTL Deutschland, STUDIO 47 und VierNull. Die Berufsfelder in der Medienbranche ändern sich rasant und neue Mitarbeitende müssen die richtigen Skills mitbringen - und sie sollten wissen, welche Kenntnisse benötigt werden. Neben klassischem journalistischem Handwerk suchen Medienunternehmen vor allem Expertise in den Bereichen Technologie, Vermarktung und Distribution.

Renommierte Medienexpertinnen und -experten teilten ihr Wissen in Workshops, Talks und Q&A-Sessions zu den Themen "Wie radikal ändert KI die Medienbranche?" und "Medienschaffende der Zukunft - wie sehen die aus und was bedeutet das für die Ausbildung?". Die Workshops zu u.a. "Chat GPT im Journalismus - So nutzt du Sprachmodelle sinnvoll", "Inside Podcast" oder "Von der Uni ins Medien-Startup" stießen auf großes Interesse und waren vollständig ausgebucht.

Einblicke in ihre Arbeit gaben u.a. Podcast-Produzentin Maria Lorenz-Bokelberg (Pool Artists), Professorin für digitalen Journalismus und Datenjournalismus Christina Elmer (TU Dortmund), Chefredakteur Sascha Devigne (Studio 47), Geschäftsführer Leonard Ottinger (RTL Journalistenschule), Professor für Medienrecht Tobias Gostomzyk (TU Dortmund) und Leiterin Social Media Laura Bäck (RTL Deutschland).

Journalismus als Grundlage für unsere Demokratie

Unterstützt wurde der Karrieretag auch von der Landesregierung: "Wir brauchen starke Formate zur Fachkräftegewinnung. Projekte wie der heutige Karrieretag, Mentoring@NRW oder unsere NRW-Reporter zeigen die Vielfalt und das Potential der Medienbranche", sagt Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei. "Gerade in Krisen- und Kriegszeiten ist freier, unabhängiger Journalismus als Schutzschild gegen Desinformation und Fakenews sowie im Angesicht der Fragen verbunden mit Künstlicher Intelligenz eine wichtige Säule der Demokratie."

Das komplette Programm zum Nachlesen: www.medienanstalt-nrw.de/medienkarriere

Der Karrieretag der Initiative MEDIENKARRIERE NRW ist eine gemeinsame Veranstaltung der Landesanstalt für Medien NRW, der Ruhrkonferenz-Projekte Mentoring@NRW, der Neuen deutschen Medienmacher*innen und der NRW-Reporter (STUDIO 47), die von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert werden.

Original-Content von: Landesanstalt für Medien NRW, übermittelt durch news aktuell