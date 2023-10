Prominente Gäste zu Gast bei benuta / Teppich-Onlineshop benuta launcht neue Markenwelt

benuta GmbH

Am Freitag (20. Oktober 2023) zelebrierte der Teppich-Onlinehändler benuta den Launch seiner neuen Markenwelt in der Villa Boisserée in Köln. Unter dem Motto "Vielfalt feiern" präsentierte das Bonner Unternehmen seine Marken benuta Nest, benuta Pure, benuta Finest, benuta Pop und Lytte. Das Event beeindruckte mit aufwändigen Raum-Installationen, einer prominenten Gästeliste sowie einem spannenden Tufting-Workshop und einem exquisiten Dinner.

Am 20. Oktober 2023 verwandelte sich die prachtvolle Villa Boisserée in Köln in eine inspirierende Welt aus Farben, Texturen und Designs: Der erfolgreiche E-Commerce-Händler benuta enthüllte im Rahmen eines beeindruckenden Launchevents seine neuen Marken benuta Nest, benuta Pure, benuta Finest, benuta Pop und Lytte. Mit deren Einführung bedient benuta - ganz nach dem Motto des Events "Vielfalt feiern" - die vielfältigen Bedürfnisse, Werte und Wünsche seiner Kund*innen.

"Unsere neue Markenwelt ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit unserer Zielgruppe und der Leidenschaft für das Produkt Teppich. Wir wollten sicherstellen, dass in unserem Sortiment für jeden Geschmack und jeden Lifestyle das Richtige dabei ist. Mit benuta Nest, benuta Pure, benuta Finest, benuta Pop und Lytte bieten wir unseren Kund*innen eine breite Palette von Stilen, Designs und Materialien", sagte Monika Adler, CEO von benuta.

Die Gästeliste des Abends umfasste regional und überregional bekannte Vips und Content Creator*innen wie Jana Ina Zarrella, die frischgebackene Mama Anna Adamyan, Ana Johnson, Lisa Marie Schiffner und Lena Terlutter, die die neuen Marken von benuta auf einer visuellen Reise durch kunstvolle Raum-Installationen erleben konnten.

Ein weiterer Höhepunkt des Events war ein Workshop, bei dem die Influencer*innen sich selbst im Teppich-Tufting ausprobieren durften. Unter der fachkundigen Anleitung der Künstlerin Jia Write entstand ein einzigartiges Kunstwerk, das die Kreativität und Vielfalt der Teilnehmer*innen widerspiegelte.

Der Abend kulminierte in einem exquisiten Dinner, bei dem die Gäste Gelegenheit hatten, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen - der perfekte Abschluss für eine unvergessliche Veranstaltung.

Über benuta

benuta ist europäischer Marktführer im Teppich-Onlinehandel und die Top-Adresse für hochwertige und stylische Teppiche und Wohnaccessoires. Das Unternehmen wurde 2008 von Monika Adler und Ali Bagheri gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bonn. benuta ist in 16 Märkten aktiv und bietet seinen Kund*innen eine große Auswahl an Designs, Größen, Materialien, Stilrichtungen und Herstellungstechniken, damit jede*r das passende Produkt findet.

