Delay Sports Berlin bringt mit adidas und neuem Ausrüster 11teamsports selbst designtes Jersey an den Start

Satteldorf/ Berlin (ots)

Gemeinsam gaben Delay Sports Berlin, 11teamsports und adidas heute ihre neue Ausrüsterpartnerschaft in der adidas Sportsbase Berlin bekannt. Bei der exklusiven Veranstaltung präsentierten die Partner auch direkt das neue Home Jersey für die kommende Saison 23/34.

Delay Sports Berlin, der Amateurverein, der unter anderem durch die erfolgreichen Streamer und Unternehmer Elias Nerlich und Sidney Friede gegründet wurde, wird zukünftig über den europäischen Teamsportexperten 11teamsports mit adidas Jerseys und Teamwear ausgerüstet. Der Fußballausrüster, der sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich vielfach seine Expertise zum Einsatz bringt, ermöglicht dem Berliner Ausnahme-Verein gemeinsam mit adidas einen einzigartigen Jersey-Aufschlag für die neue Saison. Das Home Jersey 23/24 für den Amateurclub, der mit knapp 600.000 Followern auf Instagram die Reichweite zahlreicher Profivereine auf dem Kanal weit überragt, wurde von Mannschaftsmitglied Alieu Sawaneh designt und wird das Team fortan auf dem Platz begleiten.

Marc Meurer, Senior Director Brand Marketing bei 11teamsports: "Der Connect zwischen 11teamsports, adidas und Delay Sports passt perfekt! Hier verschmelzen unsere verschiedenen Business Ansätze von Amateur über Profi, bis hin zur Community in einem einzigen Team. Wir freuen uns, den Weg von Delay Sports gemeinsam mit adidas begleiten zu können. Der Verein besitzt eine einzigartige Strahlkraft - insbesondere auf den Amateurfußball. Das ermöglicht uns als 11teamsports wiederum den direkten Zugang zu unserer Zielgruppe und die Platzierung unserer Services."

Und auch die Verantwortlichen von Delay Sports sind sich einig: "Delay Sports ist für alle ein Herzensprojekt. Harte Arbeit, Ehrgeiz, Emotion und die Liebe zum Fußball treibt uns an. Mit 11teamsports und adidas haben wir zwei Partner an unserer Seite, die die gleichen Werte teilen und vertreten. Eine perfekte Flügelzange mit uns als Mittelstürmer, wenn man so möchte. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte und darauf unsere Community zu begeistern."

Exklusiver Verkaufsstart am 19.08.2023

Am Samstag, dem 19. August, startet ein limitierter Vorverkauf des neuen Jerseys im 11teamsports Store Berlin. Ab Montag, dem 21.08.2023, sind die neuen Delay Sports Jerseys dann auch über den Onlineshop von 11teamsports verfügbar.

