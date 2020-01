eleven teamsports GmbH

11teamsports und Nike neuer Ausstatter von SK Gaming - Auftakt der Kooperation bildete exklusiver Trikotlaunch im Berliner 11teamsports Store

Berlin/Satteldorf (ots)

Heute Abend machte 11teamsports seinen Einstieg als Ausstatter in den professionellen eSports, gemeinsam mit dem neuem Partner SK Gaming, im Rahmen eines exklusiven Trikotlaunches, offiziell. Der Onlinehändler übernimmt fortan, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Nike, die Ausstattung des internationalen eSports Teams SK Gaming mit Trikots und Trainingswear. Die langfristig angelegte Kooperation beinhaltet zudem eine eigens gestaltete Nike Merchandising Kollektion, für die der Partner zukünftig auch die globale Distribution verantwortet.

Zum Auftakt der Partnerschaft traten am Abend im Berliner Flagshipstore von 11teamsports Alexander Müller, Geschäftsführer SK Gaming und Pionier im eSports Sektor, gemeinsam mit Dennis Schröder, Geschäftsführer 11teamsports, für einen Inside-Talk zusammen auf die Bühne und gaben Einblicke über die gemeinsamen Pläne und Ziele der Partnerschaft. Komplettiert wurde die Runde durch die beiden deutschen Spieler-Koryphäen aus dem Team SK Gaming Gerrit "Phrenic" Stukemeier und Steven "Reeker" Chen (beide League of Legends). Deutschlands bekanntester eSports Kommentator Maxim Markow und eSports Moderator Jona Schmitt führte die Runde, die am Ende für die geladenen Gäste feierlich das Geheimnis um das exklusive Nike Jersey für SK Gaming lüftete. Vor dem Store warteten währenddessen bereits viele eSports Fans ungeduldig auf die Öffnung der Türen. Sie bekamen das neue Nike SK Gaming Jersey 2020 zeitgleich auf den Screens zur Außenfassade präsentiert. Auf sie wartete im Anschluss das heißbegehrte Meet & Greet mit den eSports Stars und natürlich das neue Trikot.

Dennis Schröder ist zufrieden: "Wir sind stolz auf die neue Zusammenarbeit mit SK Gaming und freuen uns gemeinsam darüber, mit Nike einen absoluten Global Player als Partner für die Merchandising- und Matchwear-Kollektionen gewonnen zu haben. Für 11teamsports ist es eine perfekte Startposition mit der globalen Strahlkraft der Marke Nike zukünftig gemeinsame Themen professionell für das exzellente Team um Alexander Müller aktivieren zu dürfen. Denn auch für unsere junge fußballaffine Zielgruppe ist eSports und Gaming, nicht zuletzt FIFA, fester und nicht wegzudenkender Bestandteil im Lifestyle. Daraus ergibt sich für uns eine extrem große Schnittmenge und wir sehen den richtigen Zeitpunkt für einen Kooperationsstart mit dem erfolgreichen eSports Team. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Ausstatter-Know-How nun auch im eSports Bereich für SK Gaming unter Beweis stellen dürfen."

Alexander Müller, SK Gaming: "Es macht uns unglaublich glücklich, unser Logo von nun an direkt neben dem Swoosh zu präsentieren. Nike steht als Sportmarke für Aspekte, die wir exakt genauso leben. Das Team um 11teamsports liefert uns darüber hinaus eine extrem starke Infrastruktur, die es uns ermöglichen wird, unseren Fans den bestmöglichen Service im Bereich Merchandise zu bieten."

Mit dem Engagement übernimmt 11teamsports erstmals eine Ausrüsterpartnerschaft für einen Verein aus dem Bereich eSports. Seine Expertise in diesem Bereich stellt das Satteldorfer Unternehmen bereits vielfach unter Beweis: als offizieller Lizenzpartner des DFB für den Bereich Name & Numbering, als Ausrüstungspartner zahlreicher Vereine der Bundesliga, wie bspw. dem 1. FC Köln oder dem FC Augsburg, sowie in der Zusammenarbeit mit über 4.000 Vereinen im Amateurbereich. 11teamsports und Nike setzen diese Art der Kooperation bereits im traditionellen Fußball Business sehr erfolgreich um und übertragen diese mit der neuen Zusammenarbeit auf Gaming.

SK Gaming ist eine 1997 gegründete, führende Sportorganisation mit Sitz in Köln. Das Unternehmen ist eine der weltweit bekanntesten Marken in eSports. In den letzten zwei Jahrzehnten gelang es SK Gaming, mehr als 65 internationale Titel in einer Vielzahl von Disziplinen zu gewinnen. SK Gaming dominierte mehrere eSport-Titel. Neben CEO und Gründer Alexander T. Müller halten Mercedes-Benz, der 1. FC Köln und die Deutsche Telekom Anteile am Unternehmen.

Die neue Kollektion ist ab sofort über https://store.sk-gaming.com und https://www.11teamsports.com/de-de/sk-gaming/ verfügbar.

ÜBER SK GAMING

SK Gaming ist eine der führenden eSport-Organisationen und eine der bekanntesten Marken auf dem Gebiet des professionellen Gaming. 1997 als "Schroet Kommando" gegründet, entwickelte sich das Team von einer motivierten Gruppe von Freunden zu einem erfolgreichen Unternehmen mit Standorten in Köln und Berlin. In seiner 20-jährigen Geschichte konnte SK Gaming weit mehr als 70 Meisterschaften und Millionen in Preisgeldern in verschiedenen Disziplinen gewinnen. SK dominierte mehrere eSports-Titel, unter anderen mit ihrem legendären schwedischen Counter-Strike-Team, Quake-Superstar rapha, den Fifa-Zwillingen, ihrer langjährigen Warcraft-III-Division oder ihren brasilianischen Global-Offensive-Helden. So prägte SK einige der ikonischsten Persönlichkeiten des eSports und gehört zu den Pionieren der Branche, sowohl als Wettbewerber als auch als Innovator im Bereich eSports.

Über 11TEAMSPORTS:

Die eleven teamsports GmbH wurde 2007 in Crailsheim gegründet und ist mit über 2,5 Millionen Kunden der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz des Unternehmens ist Satteldorf. Im stationären Handel ist das Unternehmen mit 14 Stores in Deutschland (Flagship Store Berlin, Crailsheim, Hamburg, Bochum, Lahr, Augsburg, Trier, Saarbrücken, Würzburg, 2x Köln, Kaiserslautern, Wadern, Leipzig), sechs in Österreich (Wien, Salzburg, Innsbruck, Krems, Loosdorf, Hohenems) und einer Filiale in der Schweiz (Zürich) vertreten. Das Sortiment umfasst Fußballschuhe, Trikots, Trainings- und Teamsportequipment, Lifestyle- sowie Fanartikel. Seit 2019 ist 11teamsports offizieller Lizenz-Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den Bereich Name & Numbering und verantwortet den globalen Vertrieb und die Produktion der Rückenveredelungen für die Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Der Händler ist zudem Ausstatter von über 4.000 Vereinen, offizieller Ausrüster der Bundesligisten FC Augsburg 1907 und VfL Bochum 1848 sowie beim 1. FC Heidenheim, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Ingolstadt, offizieller Schuhpartner des VfB Stuttgart, 1. FC Magdeburg und von Dynamo Dresden, Veredelungspartner der Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln, dem VfB Stuttgart und Hansa Rostock. Insgesamt beschäftigt 11teamsports über 1.000 Mitarbeiter in acht Ländern (DE, AT, CH, PL, CZ, SK, HU, RO). www.11teamsports.com

