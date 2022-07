UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

SAP-Personalchef Cawa Younosi im Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe

2. Staffel Podcast "Beweggründe" startet

Der Podcast "Beweggründe" zum Thema Flucht startet am 28. Juli 2022 auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, iTunes und Deezer in die zweite Staffel. Erster Gast ist Cawa Younosi, der als Jugendlicher aus Afghanistan fliehen musste und heute als "Global Head of People Experience" die Geschicke des deutschen Unternehmens SAP mitgestaltet. Im Gespräch erzählt er von den vielen Wendungen, die sein Leben in Deutschland nahm. So war er erfolgreicher Betreiber eines Kiosks, bevor er in Bonn anfing, Jura zu studieren. "Nicht lange überlegen, sondern die Chancen beim Schopfe packen", ist deshalb sein Rat nicht nur an Flüchtlinge.

Nachdem das Thema "Ankommen in Deutschland" in der ersten Staffel des Podcasts "Beweggründe" beleuchtet wurde, steht in den neuen Folgen das Thema "Flucht" - ein für viele Menschen einschneidendes Erlebnis - im Mittelpunkt. "Wir sprechen mit Menschen, die selbst Fluchterfahrungen gemacht haben sowie Expertinnen und Experten, die aus wissenschaftlicher Perspektive das Thema näher beleuchten", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). "Das sind die Geschichten, die wir immer wieder und viel öfter erzählen müssen - und das nicht nur für Menschen, die hier bei uns Schutz finden, sondern vor allem auch für die Aufnahmegesellschaft. Sie muss viel deutlicher verstehen, welcher Mut, welche Kraft und welches Potential in jedem Menschen steckt", so Ruhenstroth-Bauer weiter. Er führt gemeinsam mit der freien Journalistin Nora Abu-Oun durch die Gespräche der neuen Staffel. Sie arbeitet unter anderem für den WDR und moderiert auch Veranstaltungen zu gesellschaftlich relevanten Themen.

In den nächsten Folgen des Podcasts sind unter anderem die Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert, die als Kind den Krieg in Jugoslawien miterlebte, sowie die aus Syrien geflohene Aktivistin und Journalistin Roudy Ali zu Gast.

"Beweggründe" erscheint wöchentlich jeden Donnerstag auf allen bekannten Plattformen und der Website: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/podcast

