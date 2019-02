JOM Jäschke Operational Media GmbH

JOM gewinnt Neukunden VELUX

Hamburg (ots)

Die Mediaagenturgruppe JOM Group sichert sich den Mediaetat der VELUX Deutschland GmbH. Der Hamburger Standort der unabhängigen Agentur verantwortet seit Januar 2019 die Bereiche Mediastrategie, -Planung und -Einkauf für alle On- und Offlinemedien in Deutschland.

Neben der gezielten Ansprache von Eigenheimbesitzern als Endkunden wird JOM die Kommunikationsmaßnahmen auch auf B2B-Multiplikatoren wie Architekten oder Handwerker ausrichten. Zielsetzung ist es, eine hohe Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Marke VELUX zu generieren sowie die Vorteile der VELUX Dachfensterlösungen für mehr Licht, Luft und Ausblick zu kommunizieren. Das erste Projekt ist die Fortführung der "Indoor Generation"-Kampagne im Frühjahr 2019.

Leitmedium der crossmedial ausgerichteten Kampagne ist TV, flankiert u.a. von intelligenten, aufmerksamkeitsstarken Online- und Mobile-Maßnahmen sowie Platzierungen in zielgruppenaffinen Publikumszeitschriften.

Max Allmann, Head of Digital Marketing & Media Buying bei VELUX Deutschland: "Mit der Kampagne zur Indoor Generation wollen wir eine hohe Aufmerksamkeit für die positiven Auswirkungen von mehr Tageslicht und frischer Luft schaffen und die Menschen überzeugen, welchen Einfluss diese Faktoren auf das Wohlbefinden und die Gesundheit haben. Wir freuen uns, mit JOM einen zuverlässigen und kompetenten Partner gefunden zu haben, mit dem wir diese Herausforderung angehen können."

JOM-Gründer und Geschäftsführer Michael Jäschke zeigt sich ebenfalls glücklich über den Neukunden: "Für starke Marken zu arbeiten ist immer eine besondere Herausforderung und ein besonderer Antrieb. Es gibt wahrlich nicht viele Marken, die in ihrem Produktsegment eine so starke Position einnehmen, wie VELUX. Gleichzeitig steht das Unternehmen für Qualität und Zuverlässigkeit - das passt sehr gut zu uns. Nun gilt es die Kommunikation wieder so auszurichten, dass die Vorteile der VELUX Lösungen mit hoher Sichtbarkeit und präzise ausgesteuert bei den relevanten Zielgruppen ankommen."

Der Auftragsvergabe ging keine Ausschreibung voraus. Das Brutto-Budget liegt im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich.

Über die JOM Group:

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 288 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen.

JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

