Berlin (ots) - Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnung von THE KEY, der Ausstellung zur Portraitreihe von Romney Müller-Westernhagen.

Eröffnungsrednerin: Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier Kurator: Sean St. Lewis Eröffnung: Donnerstag, 10. Januar 2019 | 19.00 Uhr - 21.30 Uhr ESMT Berlin | Schlossplatz 1 | 10178 Berlin

Die renommierte Fotografin Romney Müller-Westernhagen hat 14 Kofi Annan Fellows portraitiert, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung weltweit zu stärken und die Kofi Annan Business School Foundation zu unterstützen. Der Schlüssel zu Entwicklung, sowohl wissenschaftlich als auch spirituell, ist Bildung. Portraitiert werden inspirierende junge Frauen, die an namhaften Business Schools in Berlin, Genf, Istanbul, Den Haag und Leipzig studieren. Romney Müller-Westernhagen wird bei der Eröffnung vor Ort sein.

Die Portraits werden vom 11. - 26. Januar 2019 auf dem ESMT Campus ausgestellt.

Öffnungszeiten Montag - Freitag von 16.00 - 20.00 Uhr Samstag - Sonntag von 12.00 - 16.00 Uhr

Die Kofi Annan Business School Foundation vergibt Stipendien an talentierte und motivierte aufstrebende Führungskräfte aus Entwicklungsländern und gibt ihnen die Möglichkeit, einen Master-Abschluss in Europa zu erlangen. Stipendiaten verpflichten sich nach ihrem Studienabschluss, in ihre Heimatländer oder -regionen zurückzukehren und einen Beitrag zur Entwicklung der lokalen oder regionalen Wirtschaft zu leisten.

Weitere Informationen: thekeyexhibition.org.

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Veranstaltung am 10. Januar 2019 sowie die Ausstellungszeiten in Ihren Eventkalender aufnehmen. Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung per E-Mail unter press@esmt.org.

Wenn Sie ein Interview mit der Fotografin Romney Müller-Westernhagen oder dem Kurator Sean St. Lewis führen wollen, nehmen Sie bitte ebenfalls Kontakt mit uns auf.

