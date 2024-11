WestLotto

Drei Millionäre bei Eurojackpot, LOTTO 6aus49 und Spiel 77

Erfolgreiches Wochenende für die Tipper in NRW

Ein Wochenende der Superlative liegt hinter den Spielteilnehmern in Nordrhein-Westfalen. Gleich drei Neu-Millionäre und weitere Hochgewinner gibt es bei WestLotto. Außerdem wartet am kommenden Dienstag (26. November) erneut der 120-Millionen-Jackpot bei der Lotterie Eurojackpot.

Eurojackpot - Vierfacher Millionär im zweiten Rang

Die Siegesserie begann bereits am Freitagabend bei der Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot. Hier wartete nicht nur ein Jackpot von 120 Millionen Euro im ersten, sondern auch ein zweiter Jackpot von über 25 Millionen Euro im zweiten Rang.

Während die erste Gewinnklasse nicht getroffen werden konnte, gibt es gleich sechs neue Millionäre in der zweiten Gewinnklasse. Neben einem Spielteilnehmer aus dem Rhein-Erft-Kreis konnten auch Tipper aus Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen, Norwegen und Italien Treffer erzielen. Ihnen wird jeweils die Summe von 4.243.653 Euro ausgezahlt.

Der Glückspilz aus NRW hatte seinen Tipp im Internet abgegeben. Für den Spieleinsatz von 113 Euro nahm die Person an der Ziehung am Freitagabend teil.

Einen weiteren Hochgewinner aus NRW gab es auch im dritten Gewinnrang. Hier gehen 299.271 Euro ebenfalls an einen Tipper, der im Internet gespielt hatte.

Neunfacher Millionär bei LOTTO 6aus49

Bei LOTTO 6aus49 gingen am Wochenende über neun Millionen Euro in den Kreis Steinfurt. Als einziger Tipper bundesweit konnte der WestLotto-Spielteilnehmer die erste Gewinnklasse treffen. Seine Gewinnsumme beträgt 9.305.541,10 Euro. Beim Spielauftrag handelt es sich um einen Wochenschein für die Ziehungen am 20. und 23. November. Für den Spieleinsatz von 37,05 Euro spielte er in einer Annahmestelle zwölf Tippreihen von LOTTO 6aus49 inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6. Seine Glückszahlen hatte der neue Multi-Millionär selbst auf dem Spielschein angekreuzt.

Zwei weitere Treffer aus NRW gibt es auch im zweiten Rang der Ziehung von LOTTO 6aus49 am 23. November. Hier gehen jeweils 375.681,40 Euro in den Kreis Unna und den Raum Köln. Die beiden Hochgewinner hatten ihre Tipps jeweils über die WestLotto-Karte gespielt. Sie teilen sich die Gewinnklasse mit vier weiteren Tippern aus Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Doppel-Millionär bei Spiel 77

Den dritten Neu-Millionär vom Wochenende kann WestLotto bei der Zusatzlotterie Spiel 77 begrüßen. Hier geht die Summe von 2.377.777 Euro in den Kreis Kleve. Über einen Eurojackpot-Spielauftrag nimmt der neue Doppel-Millionär an den Ziehungen vom 15. November bis 7. Dezember inklusive der Zusatzlotterie Spiel 77 teil. Somit sind theoretisch noch weitere Gewinne, bis hin zum 120-Millionen-Jackpot, möglich.

Weitere Hochgewinne

Zwei weitere WestLotto-Tipper erzielten am letzten Samstag Hochgewinne. Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gehen 100.000 Euro in den Kreis Düren. Ein weiterer Spielteilnehmer aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis erreichte mit seinem GlücksSpirale-Spielauftrag den zweiten Gewinnrang bei der Zusatzlotterie Die Sieger-Chance. In den kommenden zehn Jahren werden ihm monatlich jeweils 5.000 Euro überwiesen. Es ist auch möglich, sich die Summe in Höhe von 600.000 Euro auf einen Schlag auszahlen zu lassen.

Doppeljackpot bei Eurojackpot am 26. November

Weitere Millionäre und Hochgewinner aus NRW kann es bereits am Dienstag (26. November) geben. Bei der Lotterie Eurojackpot wartet dann erneut ein Doppeljackpot. Im ersten Rang stehen nach wie vor 120 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Mio.). In der zweiten Gewinnklasse können 21 Millionen Euro von den Spielteilnehmern abgeräumt werden (Chance 1 : 7 Mio.).

