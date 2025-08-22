PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Schertz Bergmann Rechtsanwälte

Presseinformation
Julia Klöckner und Jörg Pilawa

Berlin (ots)

Aus Anlass zahlreicher Berichte über eine Beziehung meiner Mandanten Julia Klöckner und Jörg Pilawa weise ich auf Folgendes hin:

Meine Mandanten haben sich bisher zu der Thematik nicht gegenüber Medien geäußert. Unabhängig davon müssen sie Berichte über den Umstand der Beziehung hinaus, die in ihre Privatsphäre eingreifen, nicht hinnehmen. Dies gilt insbesondere für die erfolgten Veröffentlichungen von sog. Paparazzi-Fotos, die unsere Mandanten in rein privaten Momenten zeigen. Es gilt aber auch für die Berichte über Details von privaten Zusammentreffen der beiden. Wir bitten daher, die geschützte Privatsphäre von Julia Klöckner und Jörg Pilawa auch in Ansehung ihrer Familien zu respektieren.

Professor Dr. Christian Schertz

Rechtsanwalt

Pressekontakt:

Rechtsanwalt
Prof. Dr. Christian Schertz
Kurfürstendamm 53
10707 Berlin
Tel.: 030 8800150
Mail: cs@schertz-bergmann.de

