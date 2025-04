Presseerklärung zum Surfunfall an der Eisbachwelle in München

Berlin (ots) - Aus gegebenem Anlass weise ich als Rechtsanwalt meines Mandanten Lars Eidinger auf Folgendes hin: Verschiedene Medien zitieren heute Lars Eidinger im Zusammenhang mit seinem Gespräch mit Michel Friedman in der Reihe "Friedman in der Oper" in indirekter Rede: "Besonders für seine intensiven Theaterauftritte habe er den Alkohol als Hilfsmittel eingesetzt." Dieses Zitat ist falsch. Herr Eidinger hat sich weder so geäußert, noch hat er jemals betrunken vor der ...

