Lars Eidinger

Berlin (ots)

Aus gegebenem Anlass weise ich als Rechtsanwalt meines Mandanten Lars Eidinger auf Folgendes hin:

Verschiedene Medien zitieren heute Lars Eidinger im Zusammenhang mit seinem Gespräch mit Michel Friedman in der Reihe "Friedman in der Oper" in indirekter Rede: "Besonders für seine intensiven Theaterauftritte habe er den Alkohol als Hilfsmittel eingesetzt." Dieses Zitat ist falsch. Herr Eidinger hat sich weder so geäußert, noch hat er jemals betrunken vor der Kamera gestanden oder auf der Theaterbühne. Seine Aussagen bezogen sich auf einen in seinem früheren Leben mitunter provozierten Kontrollverlust durch Alkoholmissbrauch. Dieser erfolgte aber nie im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Schauspieler. Die Medien, die Herrn Eidinger hier falsch zitiert haben, werden hierüber noch einmal gesondert mit der Bitte um Korrektur informiert.

