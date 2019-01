BCD Travel Germany GmbH

Südafrikas führendes Geschäftsreiseunternehmen Rennies Travel tritt globalem BCD Travel Netzwerk bei

Wie BCD Travel heute bekanntgab, hat sich Rennies Travel dem globalen Netzwerk von BCD angeschlossen, das sich über 109 Länder weltweit erstreckt. Rennies Travel mit Hauptsitz in Südafrika ist spezialisiert auf Geschäftsreisen, Incentive- und Gruppenreisen, Leisure und Reisetechnologien. Das Unternehmen ist Teil der Bidvest Gruppe und betreut südafrikanische und globale Kunden von sechs Büros aus.

BCD wird sein derzeitiges südafrikanisches Joint Venture, BCD Travel South Africa, weiterhin separat betreiben. Basierend auf den gemeinsamen Jahresumsätzen der beiden Unternehmen baut BCD somit seine Marktführerführerposition für Geschäftsreisen in Südafrika weiter aus.

"Dank unseres südafrikanischen Joint Ventures haben wir eine langjährige Partnerschaft mit Bidvest, die auf gegenseitigem Vertrauen und einem gemeinsamen Bekenntnis zur Qualität basiert", so Adrian Woodward, Vice President des EMEA Global Network bei BCD Travel. "Die Partnerschaft mit Rennies Travel ist der logische nächste Schritt. Das Unternehmen ist eine ausgezeichnete strategische Ergänzung unseres globalen Netzwerks. Rennies Travel ist in der Lage, Kunden aller Größen zu betreuen und genießt einen tadellosen Ruf."

Lidia Folli, Chief Executive Officer des Reise-Clusters bei Bidvest, BidTravel: "Basierend auf der Erfolgsbilanz von BCD in Südafrika bin ich sehr zuversichtlich, dass wir Kunden aus aller Welt weiterhin die höchste Servicequalität bieten können, die in Südafrika verfügbar ist".

Bronwyn Philipps, Chief Executive Officer von Rennies Travel, ergänzt: "Da wir großen Wert auf unsere Service- und Technologieführerschaft legen, glauben wir, dass das globale Netzwerk von BCD unserem Engagement für unsere Kunden am besten entspricht. Wir haben uns für BCD Travel als globalen Partner entschieden, weil BCD weltweit aufgestellt ist, eine konsequente Umsetzung und Roadmap für Innovationen verfolgt sowie über Expertise im Bereich der globalen Datenkonsolidierung und Serviceorientierung in allen Märkten der Welt verfügt".

Mit der sechstgrößten Bevölkerung Afrikas ist Südafrika auch die zweitgrößte Volkswirtschaft des Kontinents mit einem Bruttoinlandsprodukt von 349 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Die Wirtschaft des Landes ist sehr vielfältig mit Schlüsselindustrien wie Bergbau, Landwirtschaft und Fischerei, Fahrzeugbau und -montage, Lebensmittelverarbeitung, Telekommunikation, Energie, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Tourismus und Verkehr.

Adrian Woodward weiter: "Unsere Wachstumsstrategie legt den Schwerpunkt auf Partnerschaften und Akquisitionen in Märkten mit einem beträchtlichen Volumen an Kundentransaktionen, die auch ein großes Wachstums- und Umsatzpotenzial mitbringen. Viele unserer globalen Kunden investieren erhebliche Geschäftsreiseausgaben in Südafrika und wir erwarten ein langfristiges Wachstum in diesem Land."

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate (95 % in den letzten zehn Jahren) macht uns zum Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit, mit 25,7 Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz, einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuft sich auf 27,9 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

Über Rennies Travel

Rennies Travel ist Afrikas führendes Unternehmen für Corporate und Online Travel Management. Wir sind eine 100%igen Tochtergesellschaft von Bidvest mit Hauptsitz in Südafrika und. Unser Kerngeschäft sind strategische Travel-Management-Dienstleistungen für globale Unternehmen.

Wir kombinieren das Fachwissen unserer Berater mit intuitiver Technologie, um einen personalisierten Service zu bieten und das Reiseerlebnis für Unternehmen und Reisende zu optimieren. Unsere Technologieinnovationen, Zahlungslösungen und Beratungsexpertise bieten Kunden und ihren Reisenden den besten Service, Kosteneinsparungen, Einblicke in Daten sowie innovative Technologien auf globaler Ebene - und haben zu einer Kundenbindungsrate von 98 % geführt.

