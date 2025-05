Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

Wo Unternehmenskultur auf Technologie und Büroplanung treffen

NEW WORK EVOLUTION: Fachmesse für moderne Arbeitswelten - Speaker: Sally Özcan, Isabel Grupp, Dr. Georg Kofler, Jürgen Schmitt

Karlsruhe (ots)

Was haben Kollaborations-Software, Besprechungs-Pods, Künstliche Intelligenz, agiles Management und DE&I (diversity, equity und inclusion) gemeinsam? Sie alle können dafür sorgen, dass Mitarbeitende das Arbeiten als effektiver und sinnstiftender empfinden - und Unternehmen auch wirtschaftlich davon profitieren. Auf der NEW WORK EVOLUTION, der Fachmesse für moderne Arbeitswelten von 6. bis zum 8. Mai 2025 in Karlsruhe, wird deutlich, dass moderne Arbeitskultur ein Werk aus vielen Bausteinen ist. Moderne Software und co-kreative Büros brauchen eine offene Unternehmenskultur, damit sie ihr Potenzial entfalten können - und vice versa kann eine solche Kultur in Zeiten hybriden Arbeitens nur dann funktionieren, wenn die Mitarbeitenden entsprechend mit modernsten Tools und Arbeitsumgebungen ausgestattet sind.

In Karlsruhe präsentieren Ausstellende von IT-Unternehmen über HR-Beratungsagenturen bis hin zu Raumausstattern ihre Lösungen für modernes Arbeiten - erstmals ist die Standfläche vollständig ausverkauft und soll im kommenden Jahr sogar erweitert werden. 2025 mit dabei sind Unternehmen und Initiativen wie unter anderem das Beratungsinstitut Great Place to Work, im Bereich Coaching und Learning Haufe-Lexware, IKEA, der Möbelanbieter Steelcase und die New Work-Architekturberatung wow tomorrow.

Darüber hinaus sind auf der Main Stage, dem Innovation Lab, der Workshop Area, der Podcast Stage und der Community Area mehr als 150 Workshops, Sessions, Vorträge und Panels zu erleben.

Familienunternehmen und New Work: stabil, wirtschaftsstark und modern

Am ersten Messetag, 6. Mai, 16 Uhr, geht Moderator Benjamin Pieck mit Isabel Grupp, CEO Plastro-Meyer, sowie dm-Chef Christoph Werner ins Gespräch - das Thema: "Familienunternehmen: Zwischen Tradition & Innovation". Werner und Grupp stehen nicht nur Familienunternehmen vor, sondern setzen sich in ihrer Funktion auch für Unternehmenstransformation ein und erläutern, warum es eine solche Weiterentwicklung unbedingt braucht. dm-Chef Werner: "Wenn die Sinnhaftigkeit in einer Aufgabenstellung und in einer Tätigkeit erkannt wird, wandelt sich der Fokus einer Organisation von einer Aufbau- zu einer Ablauforganisation und die Hierarchie von einer Anweisungs- zu einer Ermöglichungshierarchie." Dass hat auch wirtschaftliche Auswirkungen: "Eine starke, moderne Unternehmenskultur ist heute ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die Werte wie Offenheit, Verantwortung und Nachhaltigkeit in ihrer Kultur verankern, sind nicht nur attraktiver für Talente, sondern auch anpassungsfähiger und innovativer. Gerade in Zeiten des Wandels sichern eine klare Kultur und gemeinsame Werte den langfristigen Erfolg", so Isabel Grupp.

Am Donnerstag nimmt sich die Unternehmerin Sally Özcan einem Schwerpunkt aus DE&I an: der Gleichheit zwischen den Geschlechtern und damit der Stärkung der Frau in ihrer Rolle als Entrepreneurin oder Gründerin. "Wie Frauen ein Imperium aufbauen", so lautet ihr Thema auf der Main Stage. Dabei beleuchtet Sally Özcan auch ihren eigenen Weg von der Betreiberin eines Youtube-Kanals hin zur erfolgreichen Unternehmerin ihres 'Sallycon Valley' (Donnerstag, 8. Mai, 10 Uhr).

NEW WORK EVOLUTION Projektleiterin Stefanie Ruf: "Dass unser Event kontinuierlich wächst, ist ein Beleg für die Wichtigkeit des Themas. Viele Unternehmen haben erkannt, dass neues Arbeiten kein kurzfristiger Trend ist. Stattdessen erobert das Thema nicht nur klassische Büro- und Softwarejobs: Richtig verstanden und umgesetzt können auch Branchen profitieren, die auf den ersten Blick herausfordernd erscheinen: die Pflege, der öffentliche Nahverkehr, die Stadtreinigung. Inspiration und praktische Erfolgsbeispiele gibt es bei der NEW WORK EVOLUTION."

Die NEW WORK EVOLUTION findet parallel zur Fachmesse für digitale Bildung LEARNTEC statt, Tickets gelten jeweils für beide Veranstaltungen. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es online unter www.newworkevolution.de

Über die NEW WORK EVOLUTION

Ursprünglich als Kongress entstanden, ist die NEW WORK EVOLUTION im Jahr 2022 ins Portfolio der Messe Karlsruhe übergegangen. Seither richtet sich das Event als Fachmesse und Erlebniswelt für modernes Arbeiten an Entscheidende aus Unternehmensführung, Human Resources und IT ebenso wie an Aus- und Weiterbildungsverantwortliche, Office Manager und andere New Work-Interessierte. Neben ausstellenden Unternehmen aus den Bereichen Office, Technology, People & Culture sowie Diversity, Equity & Inclusion bieten Top Speaker, Best Practice Sessions und Workshops aktuelle Insights in alle Aspekte moderner Arbeitswelten. Die NEW WORK EVOLUTION findet jährlich parallel zur LEARNTEC statt.

