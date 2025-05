Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

Technologie als Antwort auf Herausforderungen der Bildungsbranche

LEARNTEC 2025: Wo die Zukunft des Lernens gestaltet wird

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag öffnet die wichtigste europäische Fachmesse mit Kongress für digitale Bildung ihre Tore: Die LEARNTEC versammelt vom 6. bis zum 8. Mai das Who's Who digitaler Bildung in Karlsruhe. Die Lösungen, die die Expertinnen und Experten im Kongress sowie Ausstellende aus aller Welt in drei Hallen präsentieren, beantworten dabei die drängendsten Bildungsfragen: Wie können Aus- und Weiterbildung zeitgemäß gestaltet werden? Wie kann das Lernen in Schule und Hochschule und Beruf ohne Aufwand auf die Bedürfnisse des individuell Lernenden angepasst werden? Wie schaffe ich digitale Barrierefreiheit? Und wie kann ich insbesondere Schulen in die digitale Zukunft führen, auch wenn der DigitalPakt 2.0 noch nicht angelaufen ist? In drei Hallen und auf 12 Bühnen und Areas werden alle Facetten digitaler Bildungslösungen vorgestellt.

Das sind die wichtigen Themen:

Digitale Bildung in der Schule:

Im Forum school@LEARNTEC diskutieren rund 80 Bildungsprofis die Zukunft schulischer Bildung - unter anderem besprechen Prof. Dr. Uta Hauck-Thum und Dr. Kerstin Bäcker die Förderung der Mädchenbildung in naturwissenschaftlichen Fächern und die Bedeutung von Role Models im technischen Bereich. Erstmals in diesem Jahr steht auch eine Vortragsreihe zu Frühkindlicher Bildung auf der Agenda: Wenn die Kleinsten bereits privat mit neuen Medien in Kontakt kommen, kann eine pädagogische Begleitung auch in der KITA ein echter Benefit sein. Die Maker's Area von mobile.schule informiert über aktuelle Projekte, die Notwendigkeit von Förderprogrammen und die drängendsten To dos (dm-arena, P10).

In der dm-arena vor Ort sind unter anderem der Makermobil Truck des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (dm-arena, P20). Ausgestattet mit 3D Druck, Laserschneider, Grafik, Mechatronik, Medienproduktion und mehr ermöglicht er Schülerinnen und Schüler, neue Medien vielfältig zu nutzen. VS (dm-arena, T26) stellt in Karlsruhe den immersiven Lernraum MIRI vor, Grundlage für kooperatives, gemeinschaftliches 3D-Lernen mit digitalen Medien. Der Ernst Klett Verlag hat KI-gestützte Fördermöglichkeiten beispielsweise im Lesen und in der Mathematik im Portfolio (dm-arena, U25). No Isolation (dm-arena, T1) ist eine Lösung für die Teilhabe kranker, vom Unterricht länger abwesender Kinder: Ein Avatar bietet gemeinsames Lernen und unterstützt die Wiedereingliederung in den Schulalltag.

Digitale Bildung im Beruf:

Gerade Künstliche Intelligenz kann die berufliche Weiterbildung revolutionieren: Denn die KI erkennt individuell, wo die Stärken und Schwächen des Lernenden liegen und wie diese genutzt werden können. Programme, die diese individuellen Lernpfade auswerten, sind darüber hinaus eine wichtige Hilfestellung, um Weiterbildungsbudgets auch in Zeiten knapper Kassen zu begründen. Aussteller Pinktum hat sich Soft Skills und Mental Skills auf die Fahnen geschrieben und präsentiert mit PINKpro einen neuen KI-Coach für Human Skills. PINKpro begleitet Mitarbeitende individuell, erkennt Lernbedarfe und gibt gezielte, KI-gestützte Lernempfehlungen für eine nachhaltige persönliche Entwicklung (Atrium).

Wie immersive Technologien die berufliche Qualifikation unterstützen, zeigt unter anderem die Agenda der AR/VR Area mit einem umfangreichen Workshop- und Vortragsprogramm. Der internationale Aussteller Seabery nutzt in seiner Lösung virtuelle Realität für die Schweißtechnik-Ausbildung (Halle 2, J28). B.A.D. (Halle 2 / J36) hat immersive Technik im Brandschutz im Portfolio: Dank virtueller Realität können Brandschutzhelfende noch intensiver und zielführender ausgebildet werden.

delina-Award: Die Innovationskraft der Branche auf einen Blick

Am Mittwochnachmittag verleiht die Messe Karlsruhe den Innovationspreis delina. Gewürdigt werden Unternehmen, Dienstleister und Bildungseinrichtungen für innovative Bildungsangebote in den Kategorien "Frühkindliche Bildung und Schule", "Hochschule", "Aus- und Weiterbildung" und "Gesellschaft und lebenslanges Lernen". Der delina spiegelt die neuesten Trends der Branche wider - in diesem Jahr reicht die Bandbreite der Nominierten von digitalen Lösungen gegen das Vergessen der Nazi-Schrecken (Arolsen Archives) über VR-basierte Escape Rooms für die Hochschulbildung (oth Amberg-Weiden) bis zu chatbotbasiertem Microlearning für die öffentliche Verwaltung (vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung).

Über die LEARNTEC

Die LEARNTEC ist Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung. Entscheidende aus der Industrie, Beratungsbranche, dem Handel und Vertrieb sowie aus Schulen und Hochschulen kommen jährlich nach Karlsruhe, um sich zu den Möglichkeiten digitalen Lernens zu informieren und auszutauschen. Der Kongress der LEARNTEC vermittelt an drei Tagen praxisnahes Wissen. Open-Space-Sessions und offene Diskussionsrunden fördern den Austausch zwischen den Referierenden und Teilnehmenden.

Weitere Informationen gibt es online unter www.learntec.de

