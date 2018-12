Bausparkasse Mainz legt die interaktive Karte über die gesündesten deutschen Wohngebiete für 2018 mit aktuellen Daten neu auf

Mainz (ots) - Wie die von der BKM - Bausparkasse Mainz AG in Auftrag gegebene Aktualisierung der Erhebung aus 2016 ergeben hat, wohnt man im Norden Deutschlands, insbesondere in den Küstenregionen am gesündesten. Demnach werden in den Postleitzahlengebieten 14, 17, 23 und 26 die besten Mittelwerte für verschiedene Gesundheitswerte wie Stickstoffdioxidbelastung, Grundwasserqualität, Lärm, Lichtverschmutzung und die Lebenserwartung erzielt. Im Gegensatz dazu werden in den Großstadtregionen im Durchschnitt hohe Belastungswerte erreicht.

"Als wir 2016 die Ergebnisse der ersten Studie veröffentlichten, waren wir von der enormen Resonanz in den Medien und der Öffentlichkeit überrascht. Diese hohe Aufmerksamkeit und Reichweite hat uns gezeigt, wie wichtig die Wohngesundheit und die regionale Belastung der Umwelt für immer mehr Menschen sind. Nach 2 Jahren haben wir jetzt unsere Gesundheitskarte aktualisiert. Dabei haben wir festgestellt, dass sich in nahezu jeder Region Veränderungen gegenüber 2016 ergeben haben, positive wie negative." Dr. Bernd Dedert, Sprecher des Vorstands der BKM - Bausparkasse Mainz AG.

In Frankfurt a. M. und in den umliegenden Postleitzahlengebieten 65 und 60 werden neben dem Postleitzahlengebiet 52 um Köln die höchsten Gesundheitsbelastungen durch äußere Umwelteinflüsse gemessen. Besonders auffällig sind in beiden Städten bedenklich hohe Belastungswerte von Stickstoffdioxid.

Es wurden insgesamt zehn Faktoren, die Auswirkungen auf die Umwelt und somit auch auf die Gesundheit beim Wohnen und Bauen haben, in einer bestimmten Region untersucht. Alle Postleitzahlengebiete in der Bundesrepublik schnitten bei der Untersuchung im Durchschnitt mit "gut" bis "mäßig" ab. Daraus lässt sich schließen, dass im Hinblick auf die untersuchten Faktoren für keine der deutschen Regionen eine erhöhte Gesundheitsgefährdung vorliegt.

Für die Untersuchung wurden Daten aus dem Jahr 2016 um aktuelle Werte ergänzt. Die Daten zu zehn relevanten Gesundheitsfaktoren für die verschiedenen Postleitzahlengebiete in Deutschland sind nun in einer Gegenüberstellung einsehbar. Eine interaktive Deutschlandkarte zeigt an, wie gesund die einzelnen Gebiete hinsichtlich der untersuchten Faktoren sind.

Die Werte für die einzelnen Gesundheitsfaktoren können mittels Filterfunktion in die Gesamtberechnung einbezogen oder ausgeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die aktuellen Zahlen mit den Werten aus dem Jahr 2016 zu vergleichen. Die Karte ist ab sofort unter folgender URL verfügbar und kann über einen Embed-Code auf anderen Webseiten eingebunden werden: https://www.bkm.de/service/wo-wohnt-man-am-gesuendesten/

