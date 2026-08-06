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WZ-Kommentar/Sicherheitslage: Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen
Ignorieren hilft nicht

Düsseldorf (ots)

Von Lothar Leuschen

In Krisenzeiten sind zwei Verhaltensweisen am wenigsten hilfreich. Die eine ist, in Panik zu verfallen. Die andere ist, Gefahr zu ignorieren. In diesem Spannungsfeld befindet sich auch Deutschland, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Es spricht für die Struktur der Gesellschaft und auch für die meisten politischen Akteure, dass trotz häufiger Angriffe auf die digitale Infrastruktur bisher keinerlei Panik ausgebrochen ist. Das galt sogar, als gewiss wurde, dass Putin jetzt auch in Berlin morden lässt. Die Antwort aus deutschen Regierungskreisen war diplomatischer Natur - deutlich, aber so, dass dem Gegenüber die Chance blieb, den Streit nicht zu eskalieren.

Mit dem Drohnenangriff auf ein Frachtflugzeug in Leipzig ist nun allerdings eine andere Dimension erreicht worden. Wie dramatisch die Bundesregierung die Attacke einschätzt, zeigt schon die Tatsache, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) seinen Urlaub abgebrochen hat. Allein das sollte nun jedem bewusst machen, wie ernst die Sicherheitslage auch in Deutschland geworden ist. Die Bedrohungen sind vielfältig. Sie reichen von Cyber-Attacken über fernsteuerte islamistische "Gotteskrieger" bis hin zu Drohnenpiloten, die irgendwo vielleicht in St. Petersburg sitzen und an den Hebeln von Fernbedienungen ziehen. Umso erstaunlicher ist die an Ignoranz erinnernde Langmut, mit der die Bevölkerung der Gefahr in manchen Kreisen begegnet. Die zähe Debatte über die notwendige Rückkehr zur Wehrpflicht ist dafür ein ebenso beredtes Beispiel wie die Diskussionen über Präventivmaßnahmen gegen islamistische Gefährder. Und in Parteien wie der AfD, der Linken sowie in Teilen der SPD ist die Position gegenüber Russland unter Putin für Deutschland eher sicherheitsgefährdend. Wehrhaft wirkt sie jedenfalls nicht.

Wer gedacht hat, im 21. Jahrhundert sei die Sorge vor einem neuen großen Krieg vollkommen unbegründet, der wird durch jeden islamistischen Anschlag, jeden Angriff auf die digitale Infrastruktur und jede feindliche Drohne am Himmel über Deutschland belehrt. Panik hilft da freilich nicht. Ignoranz aber auch nicht.

Pressekontakt:

Westdeutsche Zeitung
Nachrichtenredaktion
Ellen Schröder
Telefon: 0211/ 8382-2526
ellen.schroeder@wz.de
www.wz.de

Original-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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