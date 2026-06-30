PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Westdeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Westdeutsche Zeitung

WZ-Kommentar/Das Scheitern der DFB-Elf ist kein Zufall

Düsseldorf (ots)

Von Lothar Leuschen

Reformen sind schwierig in Deutschland. Bauen oder Sanieren dauert immer länger und wird immer teurer. Autos aus der deutschen Autoschmiede entpuppen sich international zunehmend als Ladenhüter. Und jetzt kann Deutschland nicht einmal mehr Elfmeter schießen. Quo vadis, Wirtschaftswunderland, wohin gehst du? So ist weithin die Stimmungslage zwischen Passau und Flensburg, seit das Team von Julian Nagelsmann bei der Fußball-WM den Einzug ins Achtelfinale verpasste, und das nicht nur nach erschreckend schwacher Leistung gegen den Fußballzwerg Paraguay, sondern dann auch noch in der einstigen Paradedisziplin Elfmeterschießen. Dass Bundeskanzler Friedrich Merz der Mannschaft nachher für begeisterte Auftritte dankte, die ein ganzes Land stolz gemacht hätten, passt ins Bild. Ernst zu nehmende Kommunikation gehört anscheinend auch nicht mehr zur Kernkompetenz im Land der Dichter und Denker.

In diesem Fußballturnier in Übersee war von Beginn an der Wurm drin. Und schon die Nominierung des Kaders hatte nichts von der Souveränität, die ein Verband und sein Spitzenpersonal ausstrahlen müssen, um Erfolg erzeugen zu können. Deshalb ist es nun an der Zeit für einen grundlegenden Neuanfang. Der beginnt nicht zuletzt beim Bundestrainer. Auch in seinem dritten Turnier nach EM und Nations League konnte Nagelsmann die Eliteauswahl nicht in die Nähe eines akzeptablen Ergebnisses führen. Das allein sollte dem DFB schon reichen, das Pferd zu wechseln. Überdies hat Nagelsmann sich die Rückkehr von Manuel Neuer aufschwätzen lassen und hielt an der Fehlbesetzung von Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite fest. Dass der Bundestrainer sich abermals nach Einfluss von außen im ersten K.o.-Spiel seiner besten Waffe beraubte, ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen sollte. Deniz Undav war in der Startelf wirkungslos. Nagelsmann hat das sicher gewusst, knickte aber ein. Deshalb ist er der falsche Mann auf seiner Position. Das gilt auch für DFB-Chef Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Andreas Rettig. Wer Wettbewerb, Ehrgeiz und Individualität durch Lagerfeueratmosphäre ersetzt, hat im Leistungssport nichts zu suchen.

Pressekontakt:

Westdeutsche Zeitung
Nachrichtenredaktion
Telefon: 0211/ 8382-2526
ellen.schroeder@wz.de
www.wz.de

Original-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Westdeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Westdeutsche Zeitung
Weitere Storys: Westdeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 25.03.2025 – 16:24

    Kommentar/WZ zur ersten Sitzung des neuen Bundestages: / Schwieriges Parlament

    Düsseldorf (ots) - Von Lothar Leuschen Der Auftakt ist schon nicht gelungen gewesen. Statt eine möglichst verbindende Rede zu halten, erging sich Alterspräsident Gregor Gysi darin, die Parteiprogrammatik der Linken abzuspulen inklusive der Aufforderung, das Gespräch mit Russland zu suchen. Dass die Abgeordneten des 21. Deutschen Bundestages, von den Linken ...

    mehr
  • 04.03.2025 – 16:51

    Kommentar: Die USA sind verloren / zu Trump und den Folgen

    Düsseldorf (ots) - Von Lothar Leuschen Die Ereignisse überschlagen sich. Nur wenige Stunden, nachdem die USA angekündigt hat, die Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland abzubrechen, kommt ebenso aufgeschreckt wie unausgegoren aus der Union in Deutschland der Ruf nach Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Es riecht nach Krieg und Pulverdampf auf dem alten Kontinent, auch diesseits von Cherson, ...

    mehr
  • 26.02.2025 – 15:33

    WZ-Kommentar zu: Lars Klingbeil ist neuer SPD-Fraktionschef

    Düsseldorf (ots) - Der, auf den es ankommt Von Lothar Leuschen Normalerweise wäre es eine Randnotiz, dass Lars Klingbeil am Mittwoch im Otto-Wels-Saal des Reichstagsgebäudes zum neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion gewählt worden ist. Aber in diesen Tagen ist nichts mehr normal, auch nicht, dass die SPD-Fraktion im Otto-Wels-Saal tagt. Der Mann, der dem Raum seinen Namen gegeben hat, war 1933 Parteichef und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren